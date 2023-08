Oroscopo di Ferragosto: i segni più fortunati del giorno

Ecco come trascorreranno la giornata di Ferragosto i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 15 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata di Ferragosto i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con Luna e Venere amici, niente per voi sarà impossibile. Vi basterà solo crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatevele sfuggire! Possibilità, per alcuni di voi, di stringere un accordo con una persona importante: potrebbe darvi lo spunto per sconvolgere positivamente la vostra attività.

Toro

Giornata in cui tutto sembra incepparsi; per fortuna, con Mercurio e Nettuno benevoli nel vostro cielo, avrete le intuizioni giuste per risolvere al meglio ogni problema. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti col partner: sarete perfettamente in grado di gestire anche l’ingestibile! Con Marte dissonante urge attenzione ai gesti maldestri, potrebbero causare piccoli incidenti.

Gemelli

Difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro, e la dimostrazione che avete ragione non tarderà ad arrivare. Siate generosi con chi ha meno di voi e tendete la mano a un caro amico in difficoltà. Sfruttate il vostro gusto per il bello per fare una sorpresa al partner e renderlo felice. Per i single, voglia di fare, di incontrare, di baciare…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo è ai vostri piedi. Non perdete altro tempo, rimboccatevi le maniche, mettete in cantiere i progetti che fino a ieri avete solo idealizzato: riscuoteranno grande successo! Non si escludono entrate di denaro inattese e magnifiche sorprese in campo sentimentale. Se siete single, riflessi pronti! Non fatevi sorprendere da occasioni che potrebbero rivelarsi preziose e irripetibili.

Leone

La fortuna è dalla vostra: utilizzatela come meglio credete. Nel gioco però non azzardate troppo, insomma, approfittatene senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti. Sfruttate il vostro carisma! Single? Incontrerete una persona con cui riconoscerete delle preziose affinità elettive. Da qui a scatenarsi la passione, sarà un attimo!

Vergine

Vero che a Ferragosto sarete i protagonisti della scena zodiacale, come è anche vero che non è ancora il momento di accendere i motori… Affrontate con la massima lucidità possibile gli eventuali imprevisti: prestando attenzione anche a certi dettagli, eviterete così spiacevoli contrattempi. Meglio evitare, vista la posizione ostile di Venere, una vita disordinata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

I pianeti veloci in undicesimo Campo vi sollecitano a rinsaldare le vostre amicizie, trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con degli slanci creativi. Lo sport vi aiuterà a sentirvi agili e scattanti, anche se la vostra età non è più giovane. Evitate però strapazzi e disordini alimentari.

Scorpione

Luna e Venere soffiano sul fuoco… Occhio, perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o una serata fuori con gli amici. Evitate ogni motivo di tensione e scontro con il partner: correte di rischio di perdere la partita. Cotte fulminanti per i single e i più giovani.

Sagittario

Con Mercurio contro, cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d’intralcio. La Luna in Leone oggi farà andare tutte le cose per il verso giusto, non date però nulla per scontato. Se siete single e stanchi della solitudine, oggi potrete guardarvi intorno con rinnovato entusiasmo. Per le coppie, gioco e complicità.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 15 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Grazie alla Luna in Leone andare d’accordo con gli altri diventa subito più facile, un’insolita arrendevolezza vi rende amabili e amati. Per quanto riguarda i rapporti, privilegiate quelli importanti: basta con la superficialità! Con quello spirito di avventura che vi ritrovate oggi, esplorate nuovi settori per avviare nuovi progetti. Viaggi, vacanze, visite a musei e a città d’arte.

Acquario

Con tanti pianeti contrari, sarà un’impresa titanica mantenere la calma, sia in casa che fuori, sia con i famigliari che con il partner. Non siate troppo rigidi e pretenziosi con il partner: tutti possono commettere uno sbaglio! Per affrontare meglio la calura estiva, è preferibile adottare un regime alimentare più sano, controllato e regolare. Fate un po’ di moto, senza forzare.

Pesci

Di veramente rilevante, oggi, per voi in cielo non c’è nulla: è una giornata tutto sommato tranquilla da dedicare agli hobby, allo sport, all’amore! Rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia: è a tenuta stagna, ne avrete la conferma. Sottoponetevi a un trattamento depurativo a base di rimedi naturali, che vi aiuti ad affrontare i malesseri legati al caldo estivo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay