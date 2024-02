Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 18 febbraio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 18 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono forti emozioni sotto la raffica dei buoni influssi planetari: la mente sarà scatenata e le opportunità si annunciano numerose. Alla passionalità e al bisogno di protagonismo, si uniscono fascino e dolcezza, disarmanti per il vostro partner. In aumento anche il volume d’affari, perché entusiasmo e spirito d’iniziativa saranno le vostre carte vincenti.

Toro

Un po’ di tensione e vari momenti di confusione sono provocati dallo sfavore di alcuni astri. E, come se non bastasse, anche Venere, pianeta governatore del segno, oggi ci si mette di mezzo. Non prendete decisioni avventate che potrebbero indurvi in errore. Con i colleghi e con la persona amata cercate di non essere troppo pignoli, eviterete spiacevoli discussioni.

Gemelli

Giornata molto interessante per la maggior parte di voi, sia in termini di successo professionale che in termini di guadagni. Avete dalla vostra parte un cielo particolarmente favorevole, anzi, per certi versi esaltante! Giorno interessante anche per quanto riguarda l’amore: con il partner di sempre il dialogo non manca, i nuovi incontri sono romantici, molto promettenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vedete il traguardo a portata di mano e tentate l’ultimo guizzo per raggiungerlo… anche se avete il fiato corto. Il rischio che correte questo giorno è quello di spremervi in maniera eccessiva senza sapervi fermare per mettere a fuoco quello che avete intorno. L’esperienza, invece, vi sarà preziosa: disponetevi a non forzare le situazioni, c’è un tempo preciso per tutto.

Leone

Una buona giornata, nonostante alcune dissonanze planetarie. Trovate il tempo per svagarvi e divertirvi, per vedere i vostri amici e vederne dei nuovi! Sul lavoro conviene agire con un po’ di attenzione: dovrete, forse, rivedere qualche parametro, a questo proposito, e cercare di capire che cosa ha determinato minori entrate. Nei rapporti sentimentali e sociali smussate gli spigoli.

Vergine

Il transito della Luna in Gemelli vi ha messo con le spalle al muro: vi ha scaraventato in una giornata nervosa e rifilato una questione complessa da dipanare. Riuscite, comunque, a mantenere la calma. Assumervi interamente la responsabilità di trovare una situazione costituirà una grande opportunità per dimostrare quanto valete, cosa siete capaci di fare. Bravi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Godete di transiti planetari favorevoli. Saprete sfoderare un’abilità di persuasione eccezionale, il che significa che saprete, con sottile abilità, tirare tutti dalla vostra parte e indurre chiunque a pensarla come voi. In ambito privato, sentirete il bisogno di comunicare ad ampio raggio con la persona amata, di scambiare idee e opinioni. Flirt e magnifiche avventure per i singoli.

Scorpione

La Luna in Gemelli vi regala sorrisi e opportunità, come ad esempio la possibilità di risolvere una questione familiare che vi ha dato del filo da torcere. Mercurio e Venere, invece, collocano sulla vostra strada intoppi di ogni genere e persone inaffidabili, soprattutto nel lavoro. Con lo scenario che vi ritrovate correte a divertirvi e rimandate gli impegni più importanti! Intuizioni.

Sagittario

Iniziare la giornata con la Luna opposta al segno non è il massimo della vita: l’umore grigio e il disagio interiore vi rendono sgarbati, col risultato di disorientare e ferire chi è avvezzo alla vostra abituale gentilezza. Controllate il linguaggio con un personaggio in vista, ma anche con soci e colleghi di lavoro. Buona l’intesa con il partner. Flirt piacevolissimi per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 18 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La sensazione che avrete in questo giorno? Quella di dover trovare un ago in un pagliaio… Ma la cosa non vi allarmerà più di tanto. Col carattere che vi caratterizza, tenace, paziente e ambizioso, date il meglio di voi stessi quando siete messi alle strette. Raccogliere, quindi, la sfida delle stelle e vi darete a fare! Lavoro e affari saranno in primo piano, come benessere e bellezza.

Acquario

Con la Luna amica e Mercurio, Venere e Marte nel segno, potete permettervi di arrivare dove volete. Tanta è l’energia, la lucidità mentale e la voglia di realizzare qualcosa d’importante. Qualsiasi cosa abbiate nella mente, vi riuscirà come un giochetto! Nel rapporto di coppia sarà particolarmente vivo il sentimento di complicità, l’allegria che rende più leggera la vita insieme.

Pesci

Giornata complicata. La famiglia vi costringerà a rinunciare ad un po’ di libertà, quindi, per rispettare le scadenze di lavoro, sarete obbligati a fare i ‘salti mortali’. Gli ostacoli da superare non mancheranno e anche i quattrini potrebbero andarci di mezzo. In amore vi sentirete confusi da emozioni inafferrabili e il disorientamento potrà portare qualcuno di voi fuori strada.