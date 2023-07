Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 9 luglio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 9 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 9 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le vostre emozioni oggi saranno calde e sincere, grazie alla presenza favorevole della Luna nel vostro segno. I sentimenti prenderanno il sopravvento e non ci sarà più nessuno spazio per i dubbi e per le perplessità. Lasciate che sia il vostro cuore a decidere per voi oggi.

Toro

Venere e Marte in Leone sono di ostacolo alla vostra serenità sentimentale. La colpa non è di nessuno ma a volte quando si arriva ad una rottura, entrambe le parti in causa dovrebbero farsi un esame di coscienza. Fatelo voi per primi e vedrete che le cose miglioreranno.

Gemelli

La Luna presente nel segno amico dell’Ariete farà migliorare quasi istantaneamente il vostro umore, che nei giorni scorsi era un po’ rasoterra. Seguite le indicazioni che vi portano questi influssi armonici e vedrete che ci saranno delle belle sorprese per voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La dissonanza della Luna in Ariete vi ricorda che per quanto voi siate alla ricerca della serenità, ci sarà sempre qualcuno intorno a voi pronto a provocarvi per ottenere delle reazioni. A voi la scelta: in certi casi sicuramente la cosa migliore da fare sarebbe non reagire.

Leone

Terminerete la settimana nel migliore dei modi, grazie alla presenza della Luna nel segno dell’Ariete e di Venere nel vostro segno. I loro influssi amici vi saranno complici per quanto riguarda la vita sentimentale. Avrete la possibilità di conquistare una persona speciale.

Vergine

Bando alla pigrizia. Anche se Saturno e Nettuno in Pesci vi rendono stanchi, cercate di mettere da parte i vostri acciacchi e indirizzate tutte le vostre energie verso uno scopo ben preciso. Potete ottenere tutto ma sicuramente dovrete fare anche un po’ di fatica.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Cercate di non dare troppa importanza a chi vi critica senza avere dei validi motivi. A volte ci sono persone che parlano solo per dare aria alla bocca. L’opposizione della Luna in Ariete è sicuramente un ostacolo da tenere in considerazione ma senza fasciarsi la testa.

Scorpione

Alcune piccole insoddisfazioni sentimentali saranno oggi ingigantite dalla presenza di Giove in aspetto disarmonico nel segno del Toro. Non esagerate con i lamenti ma soprattutto non ricorrete all’utilizzo di fastidiosissimi ricatti emotivi nei confronti del partner.

Sagittario

Gli influssi ardenti e passionali della Luna in Ariete oggi vi daranno la sveglia in maniera scoppiettante. Questa che vi aspetta non è una giornata di moderazione ma casomai di eccessi. Una volta ogni tanto eccedere può fare anche del bene, basta che non diventi una costante!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 9 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’atmosfera intorno a voi oggi sarà un po’ cupa e tempestosa a causa della quadratura della Luna in Ariete. Sarete parecchio impulsivi e molto reattivi, al punto da avere reazioni spropositate di fronte alle dichiarazioni delle persone che vi circondano.

Acquario

Potete contare sul buon aspetto della Luna nel segno dell’Ariete, che vi metterà sicuramente di buon umore. Giornata molto favorevole per i viaggi e per passare il tempo con gli amici; anche i rapporti familiari sono protetti dalla Luna, che porta amore e serenità.

Pesci

Con il Sole e Mercurio in buon aspetto nel segno del Cancro avete davvero tantissime sollecitazioni e possibilità. E’ una giornata ideale per un bel viaggio, per visitare una mostra, o comunque per ampliare il raggio delle vostre conoscenze. Lanciatevi dunque!