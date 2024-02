Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 12 febbraio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Saprete muovervi in modo saggio e vantaggioso in campo professionale; farete nuove esperienze, allargando i vostri orizzonti. Non abbiate paura di seguire ciò che vi suggerisce la fantasia: i risultati ricompenseranno il vostro coraggio! Socievolezza, buona apertura verso gli altri. Sarete più riflessivi del solito ed interessati ad armonizzare eventuali conflitti.

Toro

Se non fosse per Mercurio che vi da del filo da torcere, la situazione sarebbe abbastanza scorrevole. Contro distrazioni e dimenticanze, datevi una ferrea organizzazione e non trascurate neppure i dettagli! Valorizzate i vostri talenti artistici: potrebbe bastare una mostra d’arte, un concerto, uno spettacolo teatrale, da gustare in dolce compagnia.

Gemelli

Giornata ricca di novità, molte delle quali saranno davvero piacevoli. A voi non resta altro da fare che sfruttare il momento magico! La situazione, comunque, è in netta evoluzione: saprete cogliere i segnali per gettare i semi da coltivare in futuro. Tutto va bene fra voi e la persona amata purché non andiate a caccia di exploit erotici: Marte vi rende svogliati in materia di sesso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Messi alla prova dalla quadratura della Luna, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la calma per non sprecare il lavoro fatto fin qui! Difficoltà di intesa nelle coppie, incertezze. Non si escludono neppure ritardi per cause di forza maggiore per quanto riguarda i progetti di convivenza o di nozze.

Leone

Secondo le stelle, trarranno vantaggio da questo giorno i rapporti interpersonali, il vivere quotidiano, il lavoro e lo studio dove vi rendete disponibili per aiutare colleghi e amici. Senza troppa fatica riuscirete infatti a comunicare le vostre idee e i vostri pensieri alle persone che vivono al vostro fianco! Si annunciano deliziosi i programmi serali, con o senza il partner storico.

Vergine

Un successo, una sorpresa, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore sono sufficienti per farvi sentire baciati dalla fortuna. Se l’equazione dell’amore non torna, forse state sbagliando metodo. È l’unica operazione che non si risolve con la logica… ci vuole il cuore. Non forzate con l’attività sportiva. Regalatevi una seduta in un centro benessere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri infliggono un colpo basso alla relazione di coppia: vi scontrate su questioni di vecchia data, accusandovi a vicenda. Torti subiti e resi innescano una reazione a catena: tutti quelli che vi circondano appaiono come nemici! Prestate attenzione al vostro benessere scegliendo ciò che vi assicura piacere e relax. Godetevi come meglio potete il tempo libero.

Scorpione

Tutto è possibile. Gli obiettivi professionali verranno raggiunti grazie all’organizzazione, alla logica, all’affidabilità e all’entusiasmo! Venere prepara la strada a collaborazioni e alleanze che rendono possibili nuove opportunità lavorative e contratti perfezionabili entro la giornata di domani. Se avete un partner, perfezionerete il legame. Fate del movimento fisico.

Sagittario

Ci potranno essere sorprese e risvolti favorevoli in situazioni sulle quali stavate lavorando già da un po’ di tempo. In campo amoroso si preannunciano decisioni e svolte determinanti come la rinascita dopo una crisi con il partner. Desiderio di socializzare altissimo, le occasioni comunque non mancheranno. Iscrivetevi ad un corso… che vi consenta di correre lontano con la fantasia.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 12 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Ariete acuisce i vostri lati negativi che non passeranno certo inosservati… Si prevedono tensioni con il partner, che non sopporta certe vostre puntualizzazioni. Dalla vostra avete, invece eccezionalmente, grinta e determinazione. Prestate attenzione al benessere scegliendo ciò che vi assicura piacere e vi rilassa: qualche ora in completo relax vi rigenererà.

Acquario

Giornata stimolante e produttiva. Saprete imporvi nelle situazioni più intricate e con le persone più difficili da trattare; oltre a ciò, riuscirete a dare il meglio di voi stessi in ogni situazione, farvi notare da qualcuno che conta e ottenere così validi appoggi per quanto riguarda il lavoro. Serata intensa e divertente da condividere con il partner e una simpatica comitiva d’amici.

Pesci

State rinforzando la vostra personalità. Vero è che dovete raggiungere anche una tranquillità professionale, finanziaria e affettiva, ma avete già fatto passi importanti. Altri ne farete presto. Sul lavoro ascoltate i consigli di chi, con una lunga esperienza alle spalle, v’invita a dosare l’energia e ad indirizzarla verso obiettivi concreti e di valore. In risalita la vita di coppia.