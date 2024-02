Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 19 febbraio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Anche i più fortunati incappano prima o poi in una fastidiosa quadratura. Il vostro turno arriva oggi col transito lunare in Cancro. L’ambiente familiare risente di tensioni interne, forse legate a questioni del passato: approfondite le situazioni e cercate di essere obiettivi e comprensivi. Scaricate lo stress con una ginnastica dolce: con lo yoga oppure con il pilates.

Toro

Il giorno vi offre l’opportunità di creare nuovi contatti e allargare il giro d’intese professionali. Se avete un’attività autonoma, proponete a nuove aziende i vostri servizi, i vostri prodotti: il successo è certo. In crescita le entrate economiche. Giovedì produttivo anche per gli studenti e per coloro che devono sostenere test, questionari, prove, esami. Inviti. Sorprese.

Gemelli

L’intuizione, in questo momento, è senza dubbio la vostra arma migliore: non sottovalutate i vantaggi che vi possono portare le vostre personali ‘antenne’, soprattutto in questi giorni scanditi dalla Luna nel segno del Cancro. Il cielo propizio vi consente di mettere a segno qualche bel colpo, sia nel lavoro che negli affari. E l’amore? L’amore gode di un periodo fortunato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Strepitoso questo giorno, caratterizzato dalla Luna nel vostro segno. Sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l’interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l’intesa con la persona amata; se siete single, invece, le occasioni di incontro non vi mancheranno di certo. Divertenti, di vostro gradimento i programmi serali degli amici.

Leone

La Luna ce la mette tutta per sostenervi con la loro forza, con il loro dinamismo, con il loro ottimismo; ma altri pianeti contrari fanno di tutto per buttarvi giù, per intralciare percorsi, programmi e progetti. Il clima di coppia corre verso la burrasca: non c’è coccola che tenga contro i dubbi, i colpi di testa, la confusione di emozioni e sentimenti. Parola d’ordine: resilienza.

Vergine

Stuzzicate la fortuna, perché oggi potrebbe guardare con insistenza dalla vostra parte. Potreste, infatti, recuperare qualche vecchio credito, realizzare qualche guadagno extra nel lavoro, tentare la fortuna acquistando un gratta e vinci. Siete stabilmente in coppia? Occhio ad una nuova conoscenza: potrebbe distrarvi dal rapporto di sempre e complicarvi il ménage.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La sinfonia dei giorni ‘no’ inizia oggi con la comparsa, all’orizzonte, di una irritabile Luna cancerina. Un filo di nervosismo, oltre ad avvolgere l’intera giornata, rischia d’indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte ad una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante per voi, preferite defilarvi opponendo un netto rifiuto.

Scorpione

Guardate lontano, pensate in grande (questo vi riesce bene) e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e, soprattutto, vedere giusto: i vostri programmi saranno quindi vincenti. Buon giorno per gli affari, ma anche per decidere di stipulare una polizza assicurativa o qualche altra forma assicurativa. Vivacizzate il rapporto di coppia.

Sagittario

Una faccenda a carattere finanziario si dovrebbe risolvere a vostro favore. Nel frattempo, però, fate attenzione; nessuno deve approfittarsi di voi. Tira, infatti, un venticello di imbrogli e non è il caso che ci caschiate! Serata felice per quanto riguarda l’amore… Capirete che cosa significa sentirsi tre metri sopra il cielo perché anche voi veleggerete sospesi da terra.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 19 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Noia, stanchezza e irritabilità non vi permettono di concentrarvi nel lavoro nello studio come vorreste, apprezzare i lati positivi del partner, dedicare il tempo desiderato ai divertimenti e al benessere. Se svolgete un’attività a contatto con il pubblico, apparite insofferenti verso chi non vi capisce al volo. Se il vostro fisico e la vostra mente richiedono riposo, prendetevelo.

Acquario

State premendo troppo sul pedale dell’acceleratore, obbligando l’organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del corpo e dello spirito. Avrete in mano buone carte da giocare, inoltre l’elasticità nei rapporti con gli altri le renderà addirittura ottime.

Pesci

Luna e Nettuno vi favoriscono sfacciatamente. Sul lavoro le stelle vi spronano a essere più determinati che mai: i risultati che otterrete dovrebbero essere di grande prestigio. In primo piano ci saranno le attività di tipo artistico, a cominciare dal settore dello spettacolo. Migliora l’atmosfera nella vita di coppia: una nuova passionalità spazzerà via molti equivoci con il partner.