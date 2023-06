Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 26 giugno 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 26 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 26 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna dissonante in Bilancia oggi potreste trovarvi ad affrontare delle situazioni in cui dovrete prendere decisioni importanti, ma sarete colti da indecisione. Cercherete un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle degli altri, ma potrebbe risultare difficile trovare un compromesso.

Toro

Da quando Venere si trova in aspetto di quadratura nel segno del Leone siete stati colpiti dalla sindrome della crocerossina! Non tutti hanno bisogno del vostro aiuto, soprattutto quando questo non è stato esplicitamente richiesto. Rifletteteci un po’ su.

Gemelli

La Luna oggi si trova nel segno amico della Bilancia e vi porta conforto e serenità. Se volete capire bene cosa sta succedendo dentro di voi ascoltate attentamente i segnali che il vostro intuito vi manda forti e chiari. La chiave di tutto sta nella vostra consapevolezza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Una brutta incomprensione potrebbe darvi del filo da torcere oggi. Gli influssi disarmonici della Luna in Bilancia vi metteranno di fronte ad una sfida che accetterete anche se a malincuore. Potete superare praticamente tutto: basterà un po’ di buona volontà.

Leone

Gli influssi armonici della Luna in Bilancia vi aiutano a dare una maggiore importanza a piccoli segnali che di solito passerebbero invece inosservati. In amore darete più importanza ad una persona riservata piuttosto che a una esageratamente sicura di sé, e farete bene.

Vergine

Non potete permettervi di essere associati a un fatto negativo, soprattutto per motivi professionali. Fate quindi attenzione oggi perché gli influssi disarmonici di Saturno in Pesci potrebbero causarvi non pochi problemi. Cercate anche di guardarvi le spalle.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi vi aprirete al mondo e alle novità con grande slancio e gioia, grazie alla presenza armonica della Luna nel vostro segno. Il futuro vi appare particolarmente roseo e anche se così non dovesse essere, in questo momento vi piace immaginarvelo così.

Scorpione

I vostri desideri vengono un po’ ostacolati dalla presenza di Marte in quadratura in Leone. Dovrete scendere a compromessi con persone che la vedono in modo molto diverso da voi e non sarà facile conciliare le vostre esigenze con quelle altrui. Potrete riuscirci se vi mostrerete collaborativi.

Sagittario

La delicatezza della Luna armonica in Bilancia oggi vi spingerà a pensare alle cose belle che vi circondano. Avrete voglia di nutrirvi solo ed esclusivamente di pensieri positivi, che renderanno più piacevole la vostra giornata. Anche sul lavoro tutto andrà per il meglio.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 26 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi vi sembrerà che praticamente chiunque stia meglio di voi in questo momento. Ora, è vero che l’erba del vicino è sempre più verde ma forse state esagerando con le lamentele, non pensate? Gli influssi disarmonici della Luna in Bilancia vi rendono capricciosi.

Acquario

Oggi farete quello che vi sembrerà più giusto. Sbaglierete? Forse ma la vostra coscienza sarà del tutto a posto! Con la Luna in aspetto armonico nel segno amico della Bilancia tutto quello che conterà per voi sarà essere onesti con voi stessi e con gli altri.

Pesci

Potete contare sull’apporto benefico di Giove nel segno del Toro, specialista nell’aprire gli orizzonti e scacciare le antiche paure. Vedete grandi praterie e spazi aperti davanti a voi: non vi accontentate di osservarli, la porta è aperta quindi potete entrare.