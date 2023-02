Oroscopo di oggi, ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali

Oroscopo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro entusiasmo è alle stelle per un recente affare, state con i piedi per terra e cercate di razionalizzare ogni vostro movimento. Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto..

Toro

Belle novità in campo amoroso. Piano, piano, state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto, soprattutto in questioni sentimentali.Adesso potete recuperare il tempo perduto e lasciarvi scoprire per quello che siete veramente.

Gemelli

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro lavoro potrebbe essere ad un punto cruciale e non potete perdere tempo dietro coloro che non hanno ancora la maturità adatta per seguirvi e per imitarvi nell’ impegno.

I conti in disordine diventano dispersivi al momento di realizzare i tuoi progetti. Oggi è il momento giusto per mettere un po’ d’ordine nelle vostre finanze.

Leone

Evitate di provocare, coi vostri atteggiamenti, reazioni negative del partner.

Se qualcuno vorrà rendervi partecipi degli ultimi sviluppi amorosi di una coppia in crisi che conoscete, dite apertamente no grazie, perchè potreste restare coinvolti in qualche situazione poco gradevole.

Vergine

Lasciate le paure dell’insuccesso alle vostre spalle, oggi sarete vincenti.

Le scelte che farete andranno anche in base alla vostra disponibilità economica, quindi perché sentirsi in colpa?State lavorando a delle idee davvero valide, che meriterebbero maggiore attenzione dalle persona per cui lavorate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra ispirazione porterà benefici a voi e agli altri, forse più ancora agli altri.

Momenti dolcissimi in amore per le nate a fine segno.

Scorpione

Non provocate gelosie o rotture drastiche in amore se appartenete alla seconda decade.

La disillusione può abbatterci solo se non abbiamo solide basi dalle quali poter risorgere. Quindi non affliggetevi in modo eccessivo.

Sagittario

Siate prudenti nella gestione economica.

Oggi giornata dedicata al relax, per cui cercate di non prendere troppi impegni ed anzi, prenotate un bel massaggio per riprendervi dalle ultime fatiche.

Oroscopo, previsioni di oggi da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi potete permettervi ogni eccesso: fare shopping senza freni, pettegolezzi a go-go e ingozzarvi fino a stare male. Se in questa giornata dovete spendere del denaro, per fare un regalo o per investire in qualcosa, non siate tanto rigidi, ossia, non siate troppo tirchi.

Acquario

Uscite di casa con il sorriso vedrete quanto può essere contaggioso.

Novità positive in vista in campo sentimentale.

Pesci

Le vostre finanze in questa giornata potrebbero subire una battuta d’ arresto e potreste non capire molto le ragioni del vostro declino in un primo momento, poiché non utilizzerete le informazioni a vostra disposizione per ricostruire tutta la situazione. Prudenza nelle spese per le nate alla fine del segno.

