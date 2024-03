Oroscopo dell’1 marzo 2024: ecco i segni fortunati di inizio mese

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 1 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio, lasciate che la vita faccia il suo corso naturale. Non fatevi prendere dalla stanchezza, perché a dispetto della vostra vitalità, avete bisogno di riposo se volete stabilizzare i vostri livelli di energia. Le conseguenze delle vostre iniziative di quattro settimane saranno positive e ne potete aspettare dei rendimenti.

Toro

La vostra fiducia in voi stessi è in aumento e la vostra voglia di vivere è alleggerita dall’atmosfera che vi circonda. Sarete apprezzati! Il vostro istinto vi indica la direzione giusta… Ascoltate il vostro corpo, sarebbe una buona idea rivedere le vostre esigenze alimentari. Date un’occhiata alle vostre finanze e bilanciate i vostri conti. Cercate di migliorare la gestione per togliervi questo peso.

Gemelli

Sarete più esigenti e più concisi, ma non dimenticate come gestire gli altri. Lo stress improvviso è probabile, rimanete calmi e seguite le vostre priorità. Rimanere sulle vostre posizioni non vi porterà da nessuna parte. La gente è esigente. Soprattutto, non rimanete sulle vostre posizioni. Siate flessibili e fate delle concessioni. Sarà utile.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche. I giochi di parole non vi renderanno più convincenti… Se potete essere più diplomatici e diretti, sarete capaci di raggiungere i vostri obiettivi in modo efficiente.

Leone

Sembra quasi che siete in cerca di guai, mentre il vostro bisogno di perfezione è l’unica cosa da biasimare. La vostra energia non conoscerà limiti – niente vi può fermare! Potreste tuttavia bere più regolarmente. Oggi infastidite chi vi circonda… Le vostre parole saranno abbastanza pungenti, ricordate che il silenzio è d’oro.

Vergine

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva. Tira un’aria vagamente creativa oggi, che non vi dispiacerà affatto! Avrete alcune conversazioni piacevoli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite. La vostra impulsività potrebbe portare ad alcuni litigi. Esprimetevi con attenzione per evitare che questo accada.

Scorpione

Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi. Sarà necessario differenziarvi da chi vi circonda oggi, il vostro bisogno di riconoscimento sta attraversando una trasformazione.

Sagittario

State inconsapevolmente giocando con il fuoco… Il vostro senso dell’umorismo rischia di mettere qualcuno in imbarazzo. La vostra distrazione vi espone a possibili incidenti. Fate attenzione durante la manipolazione di oggetti. I vostri progetti non vanno di pari passo con ciò che desiderate. Moderate il vostro entusiasmo!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 1 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti. Le persone potranno apprezzare la vostra visione del futuro e sarete in grado di trasmettere la vostra energia a coloro che vi circondano.

Acquario

Ascoltate coloro che vi circondano e siate aperti ai suggerimenti degli altri, si eviteranno gli errori. Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli altri e dalle loro preoccupazioni. Pensate prima di mettervi in gioco. Nulla arresta il vostro buon umore. Il vostro spirito vi permetterà di superare le meschinità di alcuni individui. Non siete facilmente influenzabili.

Pesci

Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi. È logico affrontare i problemi. Avrete la possibilità di essere molto orgogliosi di voi e sarete più apprezzati.

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay