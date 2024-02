Oroscopo del giorno di martedì 13 febbraio 2024: i segni fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 13 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi attende una giornata vivace, piena d’incontri, iniziative, progetti: ottima per trascorrere momenti piacevoli e divertenti con gli amici del cuore. Perfetta per una serata tutto pepe, per andare a fare conquiste, con la garanzia di tornare vincitori. Avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti.

Toro

Una lieve instabilità emotiva rende grigia la giornata; l’introversione favorisce l’autoanalisi, ideale per mettere a tacere paure e timori. Non disdegnate l’appoggio di un amico fidato: parlare, confidarvi con lui non può farvi che bene! Non avete la forma ottimale, quindi non forzate con lo sport e i ritmi lavorativi; coltivate l’espressione artistica, dedicatevi a hobby creativi.

Gemelli

State cercando nuovi stimoli per fare un bel salto nella vostra carriera, ma per adesso dovete accontentarvi del solito ménage quotidiano; questo non significa che non possiate eccellere, ma è meglio farlo senza montarsi la testa a priori. In amore, invece di volare di fiore in fiore, cominciate a pensare seriamente ad una proposta che vi è stata fatta. Con un po’ di saggezza!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Alimentate i vostri interessi aprendo le porte a nuovi orizzonti che si schiudono di fronte a voi grazie alla Luna favorevole. Inoltre non rifiutate una promettente collaborazione, che vi porterà sicuramente al successo personale. Il cuore batte all’impazzata per un nonnulla e non vi separate mai dal telefonino in attesa di una sua chiamata. Siete davvero cotti a puntino…

Leone

Col vento in poppa della Luna in trigono riuscite a vedere al di là delle apparenze e a fiutare l’affare anche in situazioni e posti davvero inaspettati. Non dimenticate di rispondere a importanti mail di lavoro: cercate di essere più concreti. Per catturare la vostra attenzione il partner deve inventarsi di tutto e di più. Perché non provate anche voi a mettervi in gioco davvero?

Vergine

Non immischiatevi in situazioni intricate che potrebbero comportare qualche inquietudine. Anche perché uscirne poi sarebbe davvero difficile. Rimanendo su una strada sicura forse non avrete molte belle sorprese, ma di sicuro neanche sgradite! Molte ore davanti al computer potrebbero causare una lieve emicrania. Uscire per qualche minuto servirà a rilassarvi un po’.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Ariete vi rema contro. Sarà difficile individuarne i motivi, ma è chiaro a tutti che siete di malumore. Che sia l’ormai classica, ma sempre attuale, questione di cuore? Per imporvi all’attenzione di chi conta, evitate gli atteggiamenti strafottenti e puntate sulla dolcezza. Se siete stanchi di una storia d’amore logora, dateci un taglio subito, senza attendere troppo.

Scorpione

Invece di aspettarvi dagli altri l’aiuto che vi servirebbe, incominciate col rimboccarvi le maniche dandovi da fare senza pensarci due volte. Se poi avrete bisogno di una mano, grazie alla vostra buona volontà riceverete più di una proposta. In questo periodo prendetevi cura del vostro udito facendo magari un check-up di routine: evitate i rumori fonte di stress e malumore.

Sagittario

Con la Luna dalla vostra parte, la ruota oggi gira per il verso giusto: acchiappate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia del quotidiano. Sfornate idee e progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici. Ricordate che una battuta o una risata possono risolvere molte situazioni ingarbugliate. Rilassatevi e non prendete sempre tutto maledettamente sul serio!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 13 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata piuttosto faticosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, a causa della quadratura della Luna. In più di un’occasione vi sentirete rallentati e qualcun altro potrebbe addirittura approfittarne. Scontri e incontri si annunciano per la maggior parte di voi in amore, ma in questo momento vi va bene così. Scaricate le tensioni in eccesso con una bella camminata!

Acquario

Sarete premiati per la vostra determinazione: non vi accontentate della prima spiegazione fornita, ma indagate per riuscire a scoprire ogni dettaglio. Questo, congiuntamente alla Luna nel vitale e combattivo segno dell’Ariete! La passionalità nella vita di coppia promette focosi momenti. Fortuna in amore anche per i più giovani del segno, corteggiati come non mai…

Pesci

Costruite il vostro avvenire su solide basi, senza perdere tempo in attività poco concrete: le energie certo non vi mancano! Dovreste soltanto imparare a gestirle e a indirizzarle verso qualcosa di costruttivo e duraturo. Felicemente in coppia? Giocherete, vi stuzzicherete, troverete nuovi modi per esprimervi a livello erotico, per la delizia vostra e quella del partner.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay