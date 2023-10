L’oroscopo di venerdì 13 ottobre, ecco i segni più fortunati

Arriva venerdì 13 ottobre e si avvicina un nuovo fine settimana: ecco l'oroscopo del giorno per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

A volte, pur non volendo, si possono ferire i sentimenti altrui. In questa giornata è consigliabile rifugiarsi tra le amorevoli cure dei vostri amici, che vi supportano, qualsiasi cosa combiniate.

Toro

Il tempo sistema tutto e vedrete che già alla fine di questo giorno le cose torneranno chiare. Conservando il sorriso troverete la soluzione giusta per la situazione in cui vi trovate.

Tempo giusto per scovare innovazioni, anche idee scomode e valutare quelle che potrebbero effettivamente essere utili nella vostra vita.

Gemelli

Buone possibilità di fare incontri interessanti per le persone single, ricordando sempre che l’amore non arriva a domicilio ma bisogna uscire a cercarselo.

Il vostro fascino è spesso un’arma importante, ma oggi non potete dare l’impressione che non siete in grado di ottenere qualcosa da soli, con il vostro cervello. Quando oggi incontrerete una persona nuova o confusionaria, siate precisi con le vostre domande.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per ottenere armonia in casa vi serve tanta pazienza oggi, ma alla fine riuscirete a mettere pace. Qualcosa si interpone tra voi e i vostri obiettivi amorosi, ma potrete raggiungerli davvero applicandovi con impegno e determinazione.

Leone

Controllate il vostro uso del denaro. Non andrete a dormire tanto presto, ma questo non influenzerà la vostra concentrazione.

Vergine

Nella vostra vita è certamente importante sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno.

La difficoltà di comunicazione che avete avvertito nei giorni scorsi con un collega, un cliente, un fornitore o con il vostro partner, in questa giornata potrebbe svanire, poiché si presenterà l’occasione di chiarire e risolvere la situazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo, basta temporeggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto.

Le persone intorno a voi inizieranno a rivalutarvi e ad avere più stima delle vostre opinioni.

Scorpione

Qualche nube si addensa sul versante finanziario, nulla di realmente allarmante ma sarà bene considerare l’opportunità di tagliare alcune spese superflue.

Abbiate l’abilità di capire il momento adatto per parlare ed esprimere il proprio parere.

Sagittario

Momenti sereni in amore. Cominciate pure a concentrarvi sui regali che dovrete fare ai vostri cari nelle prossime occasioni di festa.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 13 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Inutili battibecchi, lasciateli a chi si diverte a buttare il sasso e nascondere la mano. In questa giornata avrete una prospettiva più completa della vostra situazione sentimentale, che in questi giorni vi ha provocato alcuni dubbi e incertezze.

Acquario

Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Teneteveli cari: una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Dolcissima la vita sentimentale: periodo ideale per nuovi incontri.

Pesci

Qualche nube in amore potrà essere dissipata con un dialogo più aperto e costruttivo. Oggi potrebbe accadervi qualcosa di imbarazzante e, per questa ragione, dovrete prepararvi alle reazioni altrui.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay