Oroscopo del giorno del 15 febbraio 2024: previsioni segno per segno

Oroscopo oggi, 15 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un’atmosfera serena scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi un gita, una vacanza anche breve: sarà l’occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. E in amore? Andrete alla ricerca di stimoli e sensazioni nuove che potrete trovare tanto all’interno quanto all’esterno del rapporto di coppia.

Toro

Viaggi e spostamenti, oggi, godono di ottima protezione. Approfittatene per organizzare qualcosa di piacevole e divertente con le persone a voi care; magari una gita, o una vacanza anche breve, tanto per allontanarvi un po’ da casa. Avete bisogno di trascorrere giornate diverse dal solito! Distraetevi con nuovi interessi e hobby per dimenticare le fatiche lavorative.

Gemelli

Non improvvisate: con la Luna nel XII Campo il vostro gioco sarebbe scoperto immediatamente e non fareste una figura degna di voi. Vi accorgerete che la realtà, che a volte avete la tentazione di sfuggire, è migliore di quello che credete. Dovete imparare a distrarre la mente dai pensieri ricorrenti, per riuscire a rigenerarvi totalmente in un prezioso silenzio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Buone le novità apportate dalla Luna: vi sentite come degli esploratori che per primi varcano confini e raggiungono territori sconosciuti. Se siete amanti dell’avventura, ne vivrete di sicuro una; a meno che non preferiate la tranquillità. Invece di flirt che non possono dare che l’illusione del senso di completezza, preferite vivere una storia importante, per quanto difficile.

Leone

Piccole complicazioni contingenti non vi devono preoccupare. Non prendetevela troppo se in qualche momento dovrete segnare il passo, se la forma fisica non sarà molto brillante, se qualche scaramuccia nelle relazioni d’amore vi potrà infastidire. D’altra parte, dal cielo astrale, Marte, Mercurio e Luna vi contrastano! Occhio alle distrazioni. Guidate con prudenza.

Vergine

Un breve viaggio può aprirvi a esperienze stimolanti, se potete contare sulla compagnia di persone che condividono interessi affini ai vostri. In amore, riuscirete a equilibrare i vostri sentimenti trovando un’intesa soddisfacente tra le vostre esigenze e quelle del partner. Date corpo alle vostre idee, passando dalla teoria alla pratica, mettendo a frutto ciò che avete imparato.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non vi basta lo scambio di sguardi e di gesti complici con la persona che vi fa battere forte il cuore. Avete bisogno di qualcosa di più… E sarete accontentati. Realizzerete il desiderio di avere una persona vicina con cui condividere tutto! Mettete a frutto i lati migliori della vostra natura: gentilezza, pazienza, socievolezza, fascino e concretezza vi guideranno verso il successo.

Scorpione

La brusca frenata imposta dalla Luna in Toro è una doccia fredda per l’umore: non si escludono nervosismi, tanto meno scontri aperti sia dentro che fuori casa. Stretto su più fronti, il rapporto amoroso, oggi, traballa. Il dialogo scarseggia, le incomprensioni fioccano e il romanticismo va a farsi benedire! Un dialogo aperto, sincero con il partner potrebbe chiarire alcuni malintesi.

Sagittario

Se vi trovate a dover fare delle scelte importanti, date ascolto alla vostra voce interiore: vi suggerirà le mosse più giuste da attuare. Fidatevi del vostro intuito, che oggi la sa più lunga di mille ragionamenti e consigli! Procedete con metodo e logica, che uniti al senso pratico vi aiuteranno a rendere più incisive e proficue le vostre iniziative. Bene l’amore e la vita di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 15 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Anche in questo giorno veleggerete di successo in successo! Luna, Venere e Giove sono schierati dalla vostra parte: la vostra marcia trionfale subirà di sicuro una repentina accelerata, non solo nella vita pratica, ma anche negli affetti. Preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata serena con l’umore in inarrestabile ascesa.

Acquario

Se i pensieri neri vi assillano, cambiate i ritmi della vostra vita. Ritagliatevi il tempo per meditare, per fare passeggiate in campagna. Ricordate che si vive una volta sola, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare. Non vi mettete, con la persona che amate, in rotta di collisione; provate a essere più elastici, non misurate tutto solo col vostro metro.

Pesci

Gli astri faranno a gara e di tutto per rendervi felici! Luna e Venere vi garantiscono un ottimo feeling con tutti, e vi donano un pizzico di fortuna che vi aiuterà a realizzare i vostri progetti. Chi è felice e ricambiato in coppia vivrà momenti idilliaci di perfetta intensità emotiva e sessuale con il partner. Chi è single potrà lasciarsi catturare da un’improvvisa emozione.

