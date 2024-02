Oroscopo del giorno di venerdì 16 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 16 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se lavorate nel commercio o avete una professione indipendente, su con la vita, oggi gli affari filano per il verso giusto, indirizzati dall’ottimo fiuto e da un senso pratico da Oscar. Se avete un’attività di squadra sarete favoriti da una splendida comunicativa che vi consentirà di intendervi alla perfezione con soci e collaboratori. Buona l’intesa con la persona amata.

Toro

Siete in piena fase di autoaffermazione e di massima realizzazione personale e questo potrebbe portare, di conseguenza, conflitti con la persona amata, come segnala il passaggio di Marte dissonante. Il desiderio di libertà e di indipendenza è davvero forte in questo momento! Rallentate i ritmi quotidiani, non forzate con lo sport, monitorate la pressione sanguigna.

Gemelli

Giornata creativa. Vi accorgerete di possedere una forte immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprire che la ragione non è tutto vi sconcerterà un po’ ma vi aprirà nuove prospettive! Mercurio in buon aspetto affina i vostri riflessi e vi rende pronti a cogliere al volo le opportunità migliori nel lavoro. I rapporti di sempre segnano il passo, volano invece le nuove amicizie.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Stuzzicati dalla Luna in Toro che vi invita alle fantasie romantiche, dimenticate libri, computer e lavoro per abbandonarvi all’onda emotiva. Inutile discutere, il linguaggio scarno e fin troppo simbolico manda il vostro interlocutore fuori pista: oggi vi esprimete meglio a sguardi e carezze. Cresce la passione in coppia e fra i single in cerca di ghiottonerie.

Leone

Dovete fermarvi allo stop… In certi momenti vi sembrerà di essere contesi da due pulsioni opposte, di cui nessuna prevale. Cercate di essere pazienti con le persone diverse da voi, che non vanno alla vostra stessa velocità. Vi scoprirete pungenti, con una spiccata tendenza al puntiglio! Migliorerà l’atmosfera nel corso della serata foriera di suggerimenti, soluzioni e serenità.

Vergine

La logica fa parte del vostro carattere, perspicace e ipercritico; l’intuito, invece, ve lo regala la Luna in Toro. Ispirati dall’alto (o dal maestro interiore), prevedete ciò che sta per accadere. Tutti Nostradamus, insomma, con la facoltà di percepire le cose prima che accadano. Momenti indimenticabili condivisi con la persona che amate. Un filo di stanchezza nel corso della serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Bene e male, giusto e sbagliato oggi si mescolano, fino a confondersi? Fermatevi, non fate né dite nulla, aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti confini. Riuscirete a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo; serviranno, però, calma, fiducia e pazienza. In ambito affettivo non provocate la gelosia del partner, anche per cose di poco conto.

Scorpione

Sarete un po’ smemorati oggi, e potreste dimenticare incombenze e appuntamenti importanti; annotate tutti i vostri impegni su un’agenda e consultatela ripetutamente nel corso della giornata! Non vi farà difetto neppure un po’ di attenzione nel maneggio del denaro. Allegro scompiglio nelle relazioni amorose: vi troverete inaspettatamente in situazioni emozionanti.

Sagittario

Giornata favorevole, ma attenzione a non prendere lucciole per lanterne se vi fanno proposte, se vi viene un’idea: avete le idee chiare, ma le novità in questo momento vi affascinano e potreste non scontare con aderenza alla realtà le possibili conseguenze. Chiedete sempre spiegazioni, anche a costo di farvi ripetere mille volte la stessa cosa! Bene l’amore e le amicizie.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 16 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’amore gratifica, il lavoro dà soddisfazioni, la vita sociale è intensa; finalmente siete capaci di essere voi stessi e di dire le cose apertamente, senza timori. Insomma, va tutto alla grande, ma forse dovreste prestare più attenzione alla situazione finanziaria: tante piccole spese rischiano di passare inosservate, ma alla fine della settimana potrebbero pesare molto sul bilancio.

Acquario

Bloccati dalla Luna in quadratura che vi rende nervosi e sospettosi, finite per isolarvi, rinviando incontri e attività troppo coinvolgenti. Evitate la trappola di una discussione con chi ne sa più di voi, finireste con il fare la figura degli schiocchi mentre non lo siete affatto. Non lasciate che un’incomprensione con la persona amata ristagni: chiarite quel che è necessario chiarire!

Pesci

È bene evitare, in questo periodo, di concludere affari con gli amici; siete, infatti, raccomandati a separare nettamente i due ambiti. Mischiare l’ambito privato con quello professionale non sempre è vantaggioso, perché può condizionare le scelte. Baciati da alcuni pianeti amici, riuscirete a vivere con il vostro partner un’atmosfera di scintillante attrazione reciproca.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay