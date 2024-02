Oroscopo di sabato 17 febbraio 2024: ecco i segni fortunati del weekend

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 17 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grinta ed energia non vi mancano di certo. Vi sentite, e ne avete ottime ragioni, sicuri di voi stessi e delle vostre idee! Mercurio vi mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per superare qualunque ostacolo: saprete essere persuasivi e convincenti come non mai. In campo amoroso saprete sfoderare tutte le armi della seduzione per avvicinare chi più vi interessa.

Toro

La Luna nel secondo Campo vi induce a spendere, senza porvi troppi problemi: è vero che Giove vi protegge, come è anche vero che il denaro oggi uscirà in quantità dalle vostre tasche. Attenti quindi! Per quanto riguarda il discorso sentimentale, vi sentite sicuri di ciò che provate e saprete essere comunicativi con la persona amata: la tenerezza regnerà sovrana.

Gemelli

Non mancheranno i problemi, specie se siete nati nei primi giorni di giugno, ma con inventiva e intuito riuscirete a trovare le giuste soluzioni. Avrete una specie d’illuminazione che vi permetterà di vedere con chiarezza anche nella vostra sfera sentimentale: capirete il motivo della scontentezza e vi attiverete per ridare slancio e interesse all’intesa con il partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo, questa condizione non può essere considerata negativa! Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere un buon libro, ascoltare musica di qualità, di prendervela comoda. Interessi psicologici e spirituali.

Leone

La Luna amica arriva in soccorso e vi porta una bella sicurezza in voi stessi e spazza via problemi, dubbi ed esitazioni. Aperti, ben disposti ad ascoltare con attenzione gli altri, socievoli e comprensivi come non mai, vivrete una giornata magnifica, sia sotto il profilo professionale che sentimentale. Col partner, comunque, imparate ad accettare qualche compromesso.

Vergine

Il semaforo è decisamente rosso, per qualunque iniziativa. Non lasciatevi lusingare da occasioni d’oro solo in apparenza che potrebbero invece nascondere insidie e delusioni. In ufficio è giunta l’ora di mettere i puntini sulle ‘i’ e sistemare alcune questioni. Se siete in coppia è probabile qualche piccola discussione con il partner. Se siete single potrete allacciare nuove amicizie.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Splendido giorno. Intelligenti, ben organizzati, rapidi di riflessi, sapientemente comunicativi saprete mettere a frutto le vostre doti migliori per progredire professionalmente. Un’improvvisa fortuna potrebbe portarvi guadagni inattesi. Se avete programmato con una persona amica non date per scontato l’andamento della serata: potrebbero esserci intriganti sorprese!

Scorpione

La vostra capacità percettiva si farà più ampia e si dilaterà all’infinito alimentando un’intuizione molto più profonda del solito: comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole, quasi foste dotati di un radar. La sfera professionale è sempre in primo piano, anche il settore economico è promettente. I rapporto amorosi sono destinati a crescere.

Sagittario

Non aspettatevi la tranquillità e il placido scorrere delle ore sempre uguali, restereste delusi! Situazioni positive si alterneranno a momenti di tensione, imprevisti nel lavoro saranno superati nel modo più inaspettato: insomma non vi sarà per niente consentito di annoiarvi. Ritagliatevi del tempo per il riposo e modificate le abitudini dannose per il vostro organismo.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 17 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete ottime idee per migliorare la fiducia e il dialogo con i colleghi di lavoro, per impostare regole e orari in modo più equo. Serata deliziosa per le coppie stabili, ma anche per i single desiderosi di rendere più tenera e più profonda un’amicizia che sta procedendo a gonfie vele. Selezionate le amicizie evitando quelle che per voi hanno perso importanza, non significano più nulla.

Acquario

Un ottimo momento, le vostre idee circolano in modo produttivo per gli affari e il lavoro: un successo inaspettato potrà gratificare non poco chi lavora nello spettacolo o in un altro settore artistico. Cupido, in felice alleanza e complicità con la Luna, regala alle coppie stabili momenti particolarmente felici in amore. Giornata piacevole e non impegnativa anche per i singoli.

Pesci

Giornata piuttosto nervosa. Non perdete di vista i vostri obiettivi e, tanto meno, non fatevi distrarre dal desiderio di ottenere qualcosa in più in termini di successo o di guadagno: potreste trovarvi improvvisamente in difficoltà. La scusa per fare baruffa con il partner ve la fornisce la doppia dissonanza Luna – Saturno, che fomenta discussioni nel corso della serata.

Fonte immagine: Quique da Pixabay