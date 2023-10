Oroscopo giovedì 19 ottobre 2023, ecco i segni più fortunati

Lavoro, amore, fortuna e soldi: ecco le previsioni dell'oroscopo del giorno del 19 ottobre, segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Interessi culturali in primo piano, per non parlare poi di una gran voglia di organizzare qualcosa per rendere più piacevole la giornata. Ma fate attenzione a non trascurare il settore familiare, che sta attraversando un periodo abbastanza delicato. Intuitivi, sensibili e brillanti, grazie ai favori della Luna, in molti vi metteranno gli occhi addosso. Gite, viaggi.

Toro

Navigate sulla cresta dell’onda, con Venere e Giove dalla vostra parte. Qualcosa comunque non funzionerà alla perfezione, ma su di giri come sarete, difficilmente ve ne accorgerete. L’esuberanza e la passionalità centuplicate in questo giorno, renderanno quasi meravigliosa la sfera sentimentale. Siete single? Se c’è qualcuno che vi attrae, potete farvi avanti…

Gemelli

Un po’ di stanchezza, dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana, vi toglie un po’ di entusiasmo e di energia. Lasciate, quindi, perdere i programmi più stressanti della giornata, o dell’intero weekend, e optate per svaghi tranquilli: un giro in centro per il consueto aperitivo-shopping, e una lunga camminata a piedi o in bicicletta nel parco nel tardo pomeriggio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È sabato e decidete di dedicare buona parte della giornata a riordinare la casa: sapete bene che la prossima settimana sarete molto impegnati. Il problema è che, molto probabilmente, il partner aveva piani diversi per questo fine settimana… Non dovreste trascurare il vostro fisico e il vostro aspetto. Non serve strafare, anche una passeggiata al parco può essere salutare.

Leone

La sfera affettiva è al centro della benevolenza dei pianeti: l’intesa e un dialogo fitto col partner vi permettono di creare nuove affinità. Per i single sono possibili novità. Una moderata attività sportiva vi aiuterà a mantenere un buon autocontrollo emotivo e nervoso; se vi è possibile, date la preferenza a sport di squadra o ad attività da praticare, comunque, in squadra.

Vergine

Luna e Saturno vi remano contro. Non è una giornata favorevole per nessuna iniziativa. Occorre un po’ di prudenza in tutto ciò che intraprendete: un po’ per la stanchezza accumulata e un po’ per le circostanze decisamente avverse. Il settore degli affetti risente di questi transiti problematici e solo le coppie di lunga durata potranno contare su un solido affiatamento.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sono in arrivo buone notizie e belle soddisfazioni, grazie a un cielo amico. Le emozioni, le sensazioni più dolci, saranno con voi ogni minuto della vostra giornata; se siete singoli, un incontro potrà regalarvi momenti esaltanti. Luna e Saturno vi rendono molto attenti alle questioni finanziarie: il che andrà benissimo se avete in corso trattative di una certa importanza.

Scorpione

Trasformate questo sabato un po’ monotono in un’occasione per estraniarvi dalla realtà, stare con voi stessi e ascoltare le vostre emozioni. Marte vi invita ad un maggior dispendio di energie: praticate uno sport, fate del movimento fisico. In serata, momenti di grande tenerezza tra le coppie affiatate; momenti di recupero per le coppie che risentono del logorio del tempo.

Sagittario

La Luna, nel segno, vi sorride e si da un gran da fare per regalarvi una giornata davvero piacevole e anche poco impegnativa. L’unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile sono i rapporti sentimentali, molto tesi. La fase di nervosismo che state attraversando potrebbe spingervi a un’alimentazione disordinata e anche eccessiva. Cercate di moderarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 19 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Voi Capricorno siete stranamente arrendevoli in questi giorni. La colpa è della Luna nel XII° campo: siete più umorali del solito. Chi vi conosce meglio si farà qualche domanda a proposito della vostra condizione di spirito. Vi conviene avere la risposta pronta! L’amore è sublime con la persona di sempre, i nuovi incontri soddisfano e divertono i single e i più giovani.

Acquario

Più che mai socievole e sempre molto ben disposta verso il segno, la Luna oggi è anche in ottimi rapporti con il Sole. Grazie ai favori planetari, avete una straordinaria capacità di stringere amichevoli rapporti col prossimo. I single sono investiti da una vera e propria tempesta d’amore: molti di loro s’innamoreranno perdutamente… In coppia feeling perfetto.

Pesci

Se gli imprevisti vi innervosiscono, allora oggi non potrete fare a meno di arrabbiarvi: vi attende una giornata punteggiata da alcuni disguidi. Per oggi accontentatevi! Un pizzico di attenzione ogni tanto, basterebbe veramente molto poco per amministrare con un po’ di buonsenso la vostra salute.

Questo è l’oroscopo di oggi, 19 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay