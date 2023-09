Oroscopo del giorno del 20 settembre: le previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 20 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grazie a un cielo sereno riacquistate equilibrio e socievolezza: una festa sarà un’occasione per intrecciare nuove e piacevoli conoscenze! Giornata ideale per allentare i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria. La Luna in Sagittario preannuncia amori improvvisi, infatuazioni, salutari cambi di scena che vi apriranno gli occhi sulle vostre effettive aspirazioni.

Toro

La Luna in Scorpione, oggi, non fa proprio al caso vostro: in un baleno riemergono tutte le vostre ansie e la malinconia prende rapidamente piede. In questa battaglia tra voi e le stelle, non vi resta che cercare rifugio tra le braccia del partner. La testardaggine non è di certo una buona compagna nel vostro lavoro e pertanto andrebbe rimpiazzata da una buona dose di collaborazione.

Gemelli

È difficile conservare il buonumore, oggi che la Luna in pubblico vi mette in difficoltà dispensando disagio e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, partner e superiori, incassate con classe. Se siete voi in prima persona a mischiare le carte in tavola, onestamente non potete pretendere da chi amate chiarezza e sincerità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole della Luna in Scorpione per stringere proficue alleanze con persone fidate. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno degli altri: troverete le porte aperte. Siete talmente su di giri, che in coppia non date peso alle vostre divergenze di opinione per godere della reciproca compagnia.

Leone

Giornata pimpante, grazie a un cielo dinamico, effervescente, che movimenta i vostri contatti e trasforma i vostri desideri in realtà. Iniziative fortunate, ambienti gradevoli e facce simpatiche: nasceranno amicizie che influenzeranno le vostre scelte. E in amore? Ciò che c’era ma già traballava rischia di essere spazzato via da nuovi amori; al contrario ciò che mancava arriva…

Vergine

La fortuna vi assiste, la grinta non vi manca, le opportunità sono dietro l’angolo. Tutto gira alla grande in campo professionale: avete un tocco, anche dal punto di vista finanziario. In qualche caso riuscirete veramente ad ottenere guadagni lusinghieri e inaspettati. Momenti ardenti, magici, si prevedono in campo affettivo e neppure i single saranno risparmiati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ora che l’astro notturno è in secondo Campo, dovete fare un po’ di sforzo in più per motivare non solo amici e persona amata, ma anche voi stessi. Siete certi che vi state dedicando davvero alle attività che vi piacciono di più, e che magari non state tralasciando le vostre passioni solo per motivazioni economiche? I soldi sono importanti ma lo è di più la felicità…

Scorpione

Siete pronti per imprese coraggiose: un viaggio avventuroso, un affare con l’estero, una dichiarazione amorosa. Aiuti e consensi in società, grinta indispensabile per arraffare quanto di meglio la giornata può offrirvi! Per alcuni, non si esclude un incontro ad alto voltaggio sul quale fantasticate per ore. Riavvolgendo il nastro rivivete ogni momento. Emozionante!

Sagittario

Difficoltosa la giornata per l’amore, con Venere non amica. Se avete un segreto, più che sulla buona sorte puntate sulla prudenza: il partner ha un fiuto da segugio. Beccati con le mani nel barattolo della marmellata? In due secondi dovete trovare una scusa plausibile! Problemi di ordine fiscale potrebbero disturbarvi se lavorate come dipendenti.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 20 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Meglio di così non potrebbe iniziare la giornata. Coccolatissimi dal sestile della Luna e dal trigono del Sole, risolvete con un colpo di genio questioni complicate! Il settore lavorativo va a meraviglia: il vostro impegno verrà apprezzato, il vostro operato giudicato di buona qualità. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie sulle quali potete sempre contare. Complicità nella coppia.

Acquario

La Luna in orbita fastidiosa vi dà del filo da torcere, rendendovi instabili e irrequieti: per non smarrire la bussola, appellatevi all’innato buonsenso. Oggetti a cui tenete si nascondono per il semplice gusto di farvi un dispetto? Troppe distrazioni. Un evento inaspettato potrà ripercuotersi non solo sulle faccende quotidiane, ma anche in ambito famigliare. Non male l’amore…

Pesci

Il cielo sopra di voi vi vuole bene, vi avvolge con passione e vi apre molte porte: intuizione e fantasia si fondono meravigliosamente alla grinta e alla tenacia. Se si parla di lavoro, la vostra simpatia, il vostro fascino, vi aiuteranno a ottenere risultai largamente positivi, sia dal punto di vista personale che finanziario. Cena in intimità col partner per chiarire una questione.

