L’oroscopo del giorno del 21 settembre 2023, le previsioni

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna nell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, giovedì 21 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La fortuna in questo giorno è al vostro fianco, soprattutto per le questioni sentimentali. Porterà infatti una ventata di novità nella sfera affettiva, per chi è da tempo alla ricerca dell’anima gemella, ma anche per coloro che desiderano stabilizzare la loro storia d’amore. Anche le finanze, per molti di voi, saranno motivo di soddisfazione. Bei momenti con fratelli e sorelle.

Toro

Alti e bassi nella vita di relazione: se volete ottenere qualcosa di più dal partner, in cambio dovrete fare qualche promessa. Come sapete bene, bisogna dare, per ricevere! In famiglia si discute molto per questioni finanziarie e di principio. Giornata delicata almeno dal punto di vista emotivo; aprire il cuore a un amico, confidargli ansie e timori potrà farvi un gran bene.

Gemelli

La Luna vi gira le spalle. Vi tocca rimboccarvi le maniche… Volenti o nolenti, dovete affrontare una questione annosa, non potete rinviare oltre la resa dei conti. Possibili tensioni anche nel rapporto di coppia. Qualche alto e basso, soprattutto di umore, ma niente per cui valga la pena di preoccuparsi. Dovreste lavorare un po’ sul carattere, sulle vostre reazioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle vi rendono un po’ puntigliosi, nei rapporti interpersonali: siete facili alla critica. Non è che, siccome voi non siete molto suscettibili, non debba esserlo nessuno. Rendetevi conto che rischiate di offendere la gente, con le vostre osservazioni! La forma non sarà male, ma potrebbe essere piuttosto discontinua, pertanto non chiedete sforzi eccessivi al vostro organismo.

Leone

Approfittando di una situazione astrale favorevole e del giorno festivo conoscerete persone nuove e vi divertirete moltissimo. Organizzate una serata indimenticabile con la persona del cuore o con gli amici più cari. State all’erta se siete single, liberi come l’aria: una persona dolce e sensibile entrerà lentamente nei vostri pensieri, facendovi innamorare perdutamente.

Vergine

Vi manca un briciolo di ottimismo in più per affrontare la giornata in maniera positiva. Oggi la ritrosia è innescata dalla Luna ostile in Sagittario. Ma è pur vero che sotto la spinta di Giove favorevole, per passione siete pronti a fare follie. Oggi avrete una certa tendenza a sintonizzarvi sul grigio. Cercate di concedervi qualcosa di frivolo per vivacizzare l’atmosfera.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il bell’aspetto degli astri veloci vi dona un momento in cui sarete al centro dell’attenzione. Con Venere, Marte e Luna favorevoli, dovete assolutamente approfittare di questa giornata… se avete in serbo qualcosa d’importante da fare o dire a qualcuno! In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l’eventualità di lasciarlo crescere nel tempo.

Scorpione

Vi sentirete bene, in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di dolce soddisfazione! Divertitevi col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e l’attività sportiva. Sorprese.

Sagittario

Non basta avere la Luna nel segno per trascorrere una giornata tranquilla; il fatto è che la Luna disegna aspetti negativi con Giove e Urano. In altre parole, questo vuol dire che momenti di stanchezza e questioni finanziarie potrebbero innervosire la stragrande maggioranza di voi. Meglio tenere un profilo basso, evitare situazioni a rischio, dedicare tempo ai vostri hobby.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 21 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarre di sicuro vantaggio! L’intuito, infatti vi sostiene… Guardate lontano e sforzatevi di non perdervi nei piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Dedicate più tempo ai vostri hobby, alla lettura e all’attività fisica all’aria aperta, notoriamente ad alto potere rigenerante.

Acquario

Riuscire a esaudire i piccoli desideri che avete non è cosa infantile. Se tutti cercassero di coccolarsi ogni tanto, il mondo sarebbe migliore. Aiutate il prossimo, anche se vi porterà via un po’ di tempo. Quando sarete voi in difficoltà, avrete dalla vostra parte un amico in più! S’inaugura un periodo importante per la vita sociale: uscite con gli amici, stabilite nuovi contatti.

Pesci

Complice la quadratura della Luna, la giornata non vi trova di buonumore; qualche grana personale o famigliare scombina infatti i vostri programmi. Confidate e affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico, troverà meglio di voi la soluzione. Se avete interrotto l’attività fisica è il momento di ricominciare. Ricordate il sempre valido detto ‘mens sana in corpore sano’.

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay