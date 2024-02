Oroscopo del 22 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati del giovedì

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 22 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna che transita nel segno del Leone, vi sentite in forma, ricaricati di ottimismo: pronti per qualunque avventura abbia in serbo la vita! Alla fine anche se rimarrete nei paraggi, o addirittura in casa, la noia non busserà alla vostra porta. Se siete regolarmente in coppia, studierete il modo di sorprendere il partner. Piacevoli sorprese per molti, a cominciare dai single.

Toro

Luna storta e non solo come modo di dire: la Bianca Signora vi proietta nel passato e vi fa rimpiangere un ex che nemmeno ricorda più il vostro nome. Dateci un taglio, con Giove nel segno oggi avete un sacco da fare! Cercate di risparmiare le energie evitando le situazioni più faticose o stressanti. Se non potete, cercate allora di compensare riposando il più possibile.

Gemelli

Niente di meglio del passaggio della Luna in Sagittario, per scacciare il senso di stanchezza che da un po’ di tempo incrina la vostra vitalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po’ sottosopra: appianate con dolcezza i contrasti. Se non avete legami importanti, le stelle vi offrono emozioni a non finire e una quantità di occasioni per volare sulle ali della fantasia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non sarà difficile raggiungere il giusto equilibrio tra i vari settori della vita, se ci mettete almeno una buona dose di impegno e di volontà. Se invece vi lasciate prendere dall’indecisione e dalla pigrizia, concretizzare qualcosa sarà un problema. Cercate di passare più tempo insieme al partner, almeno in questo giorno festivo. Fare qualcosa insieme sarà molto piacevole!

Leone

Giornata di Fuoco, con Mercurio, Venere e Marte che vi guardano di traverso: vi ricordano doveri e responsabilità coniugali e familiari. Date ascolto alla Luna in transito nel vostro segno: mostratevi gentili, disponibili e tolleranti con tutti! La schiena resta il vostro punto debole, soprattutto le spalle, specie per chi ha già assaggiato la tosse o la bronchite di stagione.

Vergine

Il giorno propone angoli da girare, svolte da compiere. Non sempre è facile, non sempre è semplice, ma quando occorre, si deve fare. Così è la vita! Niente musi lunghi, sorridete; guardate al futuro con una buona dose di ottimismo. Tra i buoni propositi da stilare, mettete anche qualche attenzione supplementare da dedicare al vostro benessere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’armonia delle stelle splende sul vostro cielo e la visita della Luna non fa altro che aumentare il desiderio di romanticismo e di passione: il sestile del satellite terrestre con il vostro segno è per voi un vero e proprio toccasana in ogni settore della vita. Belle novità. Felicemente in coppia? L’amore sarà come una favola capace di trascinarvi in un paese meraviglioso.

Scorpione

Giornata di intoppi e difficoltà. Mercurio, Venere e Luna, infatti, sono più che decisi a mettervi qualche bastone in mezzo alle ruote, sia per quanto riguarda la vita affettiva che la famiglia. Attenti! La forma muscolare è perfetta, peccato che salute e mente non seguano la stessa direzione, ciascuno va per conto proprio… ecco perché a sera vi sentite stanchi e stonati.

Sagittario

Grazie alla luce divulgata dalla Luna in Leone, tirate fuori dal cilindro il vostro carattere migliore e, in mezzo agli altri, sapete fungere da catalizzatore. Il vostro entusiasmo è inarrestabile! Nel campo dei sentimenti potete senz’altro fare grandi cose. Non limitatevi quindi a giocare a ribasso! Gite, viaggi, spostamenti per alcuni; incontri, corteggiamenti serrati per altri.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 22 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

A volte sapete ben riconoscere il nero dal bianco, ma per quanto riguarda le sfumature fate davvero una gran fatica e perdete i punti di riferimento. Perciò se dovete consigliare un amico su questioni importanti, fatelo mettendovi però nei suoi panni. Spese in vista dice la Luna, saranno comunque soldi ben spesi perché vi porteranno gratificazioni. Date ascolto all’intuito.

Acquario

Avrete la netta sensazione di non riuscire a far marciare le cose come vorreste: in molti casi si tratterà di ostacoli legati alla fretta, alla stanchezza o a persone poco affidabili; in altri, invece, sarà una sensazione meno definibile, e per questo più fastidiosa. Curate l’equilibrio psicofisico facendo attività fisica ed eliminando qualche vostra cattiva abitudine.

Pesci

Una giornata al riparo dallo stress è quello che vi occorre per ricaricarvi di buone energie, magari preparando qualche gustoso manicaretto. Sfogate la vostra creatività dietro ai fornelli, oggi che non potete farlo dietro la scrivania dell’ufficio. Un po’ di relax ci vuole, soprattutto quando durante la settimana lavorativa si accumulano stress e tensioni poco salutari.

Fonte immagine: Quique da Pixabay