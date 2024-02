Oroscopo del 23 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati del venerdì

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 23 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarà importante badare al sodo, agli aspetti pratici della vostra attività professionale. Bandite, quindi, ogni disordine; tutto deve essere sistemato e trovare la giusta collocazione per consentirvi di avere una visione chiara di ciò che dovete fare. Ritagliatevi del tempo da dedicare allo sport preferito: vi consentirà di scaricare le energie in eccesso e mantenere una forma scattante.

Toro

Ne stanno succedendo di cose nel vostro territorio… La vita di coppia gode di un momento magico: la Luna in Vergine rende intensa la vostra giornata sul piano affettivo e ammaliante la vostra notte grazie all’intrecciarsi dei simboli planetari sopra di voi. Non cambia di un millimetro la situazione sul fronte professionale, vi attendono momenti davvero fortunati.

Gemelli

La giornata non inizia nel modo migliore. Si prevede un malinteso con un socio o un collega di lavoro; per qualcuno è possibile una delusione per un affare che non va in porto. Un po’ di nervosismo regnerà anche all’interno della coppia, ma se ci mettete un po’ di caloroso impegno, la situazione migliorerà presto. Rallentate i ritmi, ritagliatevi degli spazi tutti vostri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Visto che avete tante idee, perché non sfruttarne qualcuna per cercare di organizzare qualcosa con le persone che vi fanno stare meglio? Siete molto divertenti, in questo periodo, ed è il caso di farvi avanti, di far presente la vostra positività alla gente alla quale tenete di più. Questo lunedì avrà aspetti molto interessanti anche sotto il profilo professionale e finanziario.

Leone

La Luna quasi piena sull’asse astrologico pertinente al denaro annuncia problemi a molti di voi: piccoli imprevisti, affari che non andranno nella direzione sperata, spese extra che vi manderanno fuori dai gangheri. Avrete, tuttavia, la grinta e l’abilità necessaria per tenere in pugno la situazione! Trovate il tempo per svagarvi, non pensate sempre al lavoro e agli affari.

Vergine

Ricordate che nell’auto non esiste solo l’acceleratore, ma anche i freni. Non sprecate energie e denaro in attività che in questa giornata vi farebbero solo perdere tempo prezioso! Fate un qualche cosa per voi stessi e vi sentirete subito meglio. In ambito privato, il bisogno di puntellare il rapporto di coppia potrebbe indurvi ad esagerare con le pretese e le richieste di attenzioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete confusi, ma non ne farete un mistero; nessuno saprà come prendervi e ancor meno, come reagire. Voi stessi sarete perplessi su ciò che sentite rispetto a una persona che non riuscite a capire, ad analizzare in profondità come invece vorreste. Un’altra questione vi darà del filo da torcere: come evitare una spesa per la casa… Serata casalinga, da dedicare al totale relax.

Scorpione

Tenacia, determinazione e un pizzico di coraggio sono le doti che dovrete sfoderare oggi per ottenere i risultati che meritate nella sfera professionale. Mercurio vi dà lucidità, la Luna ottime intuizioni: è, quindi, il momento di agire. Vi attende una serata speciale da dedicare senza riserve alla sfera sentimentale, alle cose piacevoli e belle. Inviti a cena o ad una festa.

Sagittario

Non è certo questo il giorno migliore per avviare iniziative o per approfondire interessi nuovi di un certo impegno; rinviate a tempi e ad astri migliori ciò che è importante ma non urgente. Parliamo d’amore: siate attenti alle esigenze del partner e non estraniatevi dalla vita della persona amata. Eliminate qualche vostra cattiva abitudine e dedicate al sonno le ore necessarie.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 23 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno molto interessante sotto il profilo professionale, non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e, soprattutto, vincenti. Se siete liberi e autonomi nella professione, anche la fortuna sarà dalla vostra parte: potrete mettervi in luce e concludere ottimi affari. E in amore? Sentite forte il bisogno di nuove emozioni, di nuove esperienze. Forza!

Acquario

Un problema che vi tormenta da tempo, riemerge, non dovete preoccuparvi: troverete la soluzione migliore. Un’eccellente abilità strategica vi accompagnerà per tutto il giorno. Unita alla vostra intuizione vi renderà assolutamente imbattibili! Poche novità in amore, specie se siete single; beninteso: le prospettive d’incontro non mancano, ma sono meno affascinanti del previsto.

Pesci

Fase di Luna Piena nel vostro settimo Campo. E, questa, non è una buona notizia per voi. L’umore sarà altalenante e i rapporti privati e sociali saranno fonte di preoccupazione. Se siete in coppia, avrete la sensazione di non sentirvi abbastanza amati, la sensazione che qualcosa vi manchi. Sul lavoro, diffidate di soci, colleghi e fornitori: potrebbero ingannarvi.

