Oroscopo del 24 febbraio 2024: i segni fortunati del sabato

Oroscopo di oggi, sabato 24 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sul fronte lavorativo è il momento di essere concreti: di fare il punto della situazione, di affrontare la realtà per quella che è, a viso aperto. Marte vi darà la giusta energia. Vi verrà una gran voglia di modificare una parte dell’arredamento e la disposizione di certi mobili per rendere più gradevole l’ambiente in cui vivete. Aggiungete qualche pianta verde.

Toro

Il vostro lato romantico e sognatore verrà fuori alla grande in questi giorni, scanditi dalla Luna nel quinto Campo. Vi sentirete strani, curiosi, assetati di sensazioni, incapaci di resistere all’incalzare delle emozioni. Se siete felicemente in coppia, vi rifugerete tra le braccia del partner, in cerca di rassicurazioni. Se siete soli, non vi lascerete sfuggire nessuna occasione…

Gemelli

Focus sulla famiglia. Offrite la vostra attenzione e disponibilità a un vostro familiare. Potrete fare la vostra parte, dando una mano per risolvere una situazione piuttosto intricata: non tiratevi indietro, la cosa è troppo importante per essere presa sottogamba. Non mancherà qualche momento di stanchezza soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress accumulato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giorno prodigo di attenzioni e di favori per tutti coloro che devono affrontare impegni intellettuali: il vostro potenziale psichico sarà altissimo grazie anche a un’intuizione formidabile. Trovate anche il tempo di svagarvi, non pensate sempre al lavoro: una boccata di allegria vi servirà a rimettervi in pace con il mondo. Buone nuove per il vostro conto corrente che tende al rialzo.

Leone

Abilità, prontezza di riflessi e razionalità si riveleranno preziosissime nell’elaborare nuove idee e nuovi progetti. Tuttavia non fatevi prendere la mano dall’entusiasmo, evitate di sbandierare ai quattro venti quello che avete in mente: vi sono sempre orecchie indiscrete che possono essere in ascolto. Se siete alla ricerca di stabilità nel rapporto di coppia, fate voi il primo passo.

Vergine

Luna e Giove, oltre a promettere grandi cose, assicurano una giornata di belle energie e di forza in senso lato: alzerete la testa, terrete le spalle dritte, pronti ad affrontare il mondo con dignità e grinta. Non volete arrivare secondi a nessuno, e questa volta ce la metterete tutta per essere vincitori. E lo sarete. Nello sport, nel lavoro, negli affari, nelle faccende amorose!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non abbiate fretta di portare a casa un risultato, ma continuate a impegnarvi come state facendo; sono capitati parecchi imprevisti che hanno reso tutto inaspettatamente molto più complicato, ma la palla è ancora nel vostro campo. Approfittatene! Se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete trovare nuovi interessi: niente è peggio della noia.

Scorpione

Una vita mondana più intensa potrebbe far nascere dei rapporti interessanti con le nuove conoscenze. Cedete alla tentazione, non chiudetevi per paura: vale sempre la pena provare! La bella energia di cui godete con Mercurio positivo vi rende iper-performanti sul piano professionale: non vi tirerete indietro di fronte ad alcun impegno. La fatica non vi spaventerà affatto!

Sagittario

Nella giornata odierna la Luna nel decimo Campo stimola la vostra capacità di persuasione e accresce la presa di posizione che riuscite ad avere sul prossimo. Non approfittatene troppo, però… Fase importante e positiva per chi ha un’attività autonoma. Ma la strada, comunque, non sarà tutta in discesa: precisione, puntualità e organizzazione, dovranno essere le vostre password.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 24 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se è il momento di un cambiamento di residenza o di lavoro, oppure se dovete comunque spostarvi, la Luna (amica) viene a rassicurarvi su tutto: non solo avrete molte più opportunità a portata di mano, ma le porte alle quali bussate si apriranno. In campo affettivo la noia e la routine sono davvero un problema per voi, ma per fortuna gli astri favorevoli ravvivano la situazione.

Acquario

La giornata scorrerà tranquilla, a meno che voi, annoiati dalla routine delle solite cose, non andiate a impantanarvi in qualche guaio. Se poi qualcuno vi ha già avvisato riguardo ad alcuni rischi, non potrà non ricordarvi d’avervelo detto! In amore riuscirete ad approfondire l’intesa e a venirvi reciprocamente incontro. Non vi mancherà il tempo per coltivare i vostri interessi.

Pesci

Siete orientati a fidarvi solo di voi stessi, ma in questo caso dovrete ricredervi: a causa della Luna contraria, avete preso un granchio. Meglio, quindi, aprire le orecchie e ascoltare anche altri pareri, la prossima volta, non sbaglierete. Se non volete stressare il vostro organismo già scarico, sotto tono, evitate gli ingorghi del traffico e preferite una passeggiata tonificante.

Leggi anche l'oroscopo annuale su QdS.it.

