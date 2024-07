Oroscopo del giorno di lunedì 29 luglio 2024: previsioni segno per segno

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, lunedì 29 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lasciatevi guidare dalla vostra fantasia e intuizione, non vi sbaglierete. La fatica si fa sentire e fareste meglio a fuggire dalla routine quotidiana e concentrarvi su ciò che vi piace veramente.

Toro

Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Gemelli

Oggi farete bene a non prendervi sul serio, seguite i movimenti di chi vi circonda. Avrete bisogno di tempo per rilassarvi come si deve, prima che lo stress prenda il sopravvento.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Leone

Avete un bisogno irresistibile di espansione, il che permetterà di eliminare i vostri inutili dubbi. Anche il mese scorso è responsabile della vostra sensazione di pesantezza. È necessario eliminarla e fare un po’ di esercizio fisico.

Vergine

Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete orientati a soddisfare i vostri sogni e questo vi distrae ora. Concentratevi sui dettagli pratici. La vostra forza non è un pozzo senza fondo… state esagerando senza rendervene conto e avete bisogno di rallentare!

Scorpione

La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi.

Sagittario

Avrete entusiasmo ma avrete tendenza a lasciare delle cose fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che avete oggi vi porteranno pace interiore. Non siate troppo ansiosi e non fate salti mortali per aiutare gli altri. È necessario che dedichiate un po’ di tempo per voi, per ricaricare le batterie.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 29 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Acquario

Non sapete da dove cominciare, ciò vi rende febbrili e vulnerabili. Probabilmente avrete delle tensioni che vi svuoteranno emotivamente. Ricaricate le vostre batterie con attività acquatiche per scaricare lo stress.

Pesci

Avete un bisogno assoluto di confidarvi con una persona di fiducia e questo vi porterà sollievo. La vostra energia vi permetterà di superare tanto lavoro. Siate misurati nel vostro approccio ed evitate passi falsi.

Fonte immagine: Quique da Pixabay