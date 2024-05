L’oroscopo del giorno di martedì 7 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 7 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Diventate disinvolti e spensierati. I vostri contatti saranno estremamente piacevoli. Dovreste essere più esigenti per quanto riguarda l’alimentazione. Le vostre idee originali vi permetteranno di vedere le cose da un angolo più ampio e più ottimista.

Toro

Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi. Avrete occasione per brillare, sarete sotto i riflettori. Non c’è una nuvola in vista, approfittatene!

Gemelli

Vi dedicherete ad abbellire l’ambiente circostante. Non sguazzate nelle vostre emozioni, perché indebolisce la vostra energia. Avete bisogno di parlare apertamente per rimontare il vostro morale. La comunicazione con i vostri simili sarà coinvolgente. Sarete voi stessi con le persone più vicine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Avrete bisogno di stare un po’ da soli. C’è più profondità nei vostri pensieri e nei progetti per il futuro. Badate a concentravi su di voi, senza influenze esterne.

Leone

Le discussioni con i vostri colleghi vi danno modo di riflettere: ne trarrete una maggiore solidarietà. Un interesse importante sta per arrivare, ma dovrete essere pazienti se alla fine volete vincere.

Vergine

Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. I vostri contatti sociali si riveleranno molto buoni per la vostra autostima! Non rimanete da soli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete modo di giudicare la sincerità dei vostri amici. Siate selettivi. Non siete molto inclini a badare a voi stessi, ma solo una tendenza all’eccesso può mettere a repentaglio il vostro benessere. Andateci piano. La vostra prospettiva sempre più realistica vi permetterà di avvicinarvi ai vostri obiettivi. Non siate così intransigenti con gli altri, però.

Scorpione

Siete piuttosto pronti a perdonare e a dimenticare il passato, quindi fatelo senza rimpianti! Sarete predisposti a prendere tempo per rilassarvi e dedicarvi ai vostri pensieri più profondi. Non mancherà l’ispirazione.

Sagittario

Siete distratti e non proprio motivati ad agire. Il vostro senso pratico è in calo, ma la mente “vola”. Sarebbe bene dedicarvi a un passatempo che non implichi l’uso dei muscoli. Il vostro attaccamento alle vostre radici sorge inaspettatamente nelle vostre considerazioni.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 7 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! Vi dedicate più volentieri agli altri. Il vostro consiglio sarà ricercato e apprezzato.

Acquario

Assertivi, testardi e spensierati al contempo, affronterete i compiti a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi che consumano la vostra energia. Ripensate alla situazione sotto un altro aspetto e senza lasciarvi trattenere dai limiti del passato.

Pesci

Siete più impulsivi del solito, ma evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Il vostro entusiasmo contagerà chi vi circonda. Ci sono molti nuovi incontri in vista.

