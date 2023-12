Oroscopo oggi Cancro

Oroscopo del giorno, segno Cancro

La Luna disegna un aspetto di sestile con il vostro segno: vedrete il vostro intuito diventare penetrante come un laser. Sperimenterete cose che vanno al di là della superficie e dell’apparenza, facendo nascere in voi la compassione. Possibile incontro con una persona che potrebbe essere utile per la vostra crescita spirituale con cui intrecciare una relazione platonica. Inviti.

Foto dei segni zodiacali da Pixabay – Darkmoon_Art