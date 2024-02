Oroscopo dal 12 al 18 febbraio 2024, ecco come andrà la settimana dell’amore

Tutti i pianeti veloci si spostano nel segno dell’Acquario: vantaggi per i segni d’aria, penalizzati invece i segni fissi.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La stagione dell’Acquario vede, come ogni anno, i festeggiamenti di San Valentino, il giorno dell’amore e degli innamorati. Quest’anno, però, l’astrologia ci suggerisce che saranno altre le date in cui l’amore fiorirà.

Durante questa settimana si privilegiano le persone con cui c’è un’affinità mentale. Rispettivamente il 13 e il 16 febbraio vedremo l’entrata di Marte e Venere in Acquario: il cielo offre l’occasione di imparare dagli altri e unire le forze. Non è sicuramente il clima più romantico del mondo, ma a San Valentino festeggiate, qualunque tipo di relazione. Il 17 febbraio, invece, vedremo Mercurio quadrato a Urano, dove le idee innovative e fuori dagli schemi non verranno comprese nel modo corretto.

Tutti i pianeti veloci, dunque, si spostano nel segno dell’Acquario: saranno i segni d’aria a godere di energie, creatività e anche emozioni. A essere penalizzati sono i segni fissi: Leone, Scorpione e anche un pizzico il Toro. Inoltre, la Luna nuova in Acquario rappresenta un momento di grande riflessione, concentrazione e centratura, ottima per ritrovare il nostro equilibrio.

Oroscopo della settimana 12 – 18 febbraio 2024

Ariete

Con l’arrivo di tutti i pianeti nel segno dell’Acquari è come se tornassi in te. Conosci gente nuova, amplia la tua rete di conoscenze e a San Valentino festeggia l’amicizia: gli amici possono aiutarti ad avere una diversa visione del mondo e rafforzarti.

Toro

Con l’entrata di Marte e Venere in Acquario, l’unico pianeta a rimanere a tuo favore è Giove: non ti passa la voglia di divertirti, ma probabilmente preferirai farlo in solitaria. Se hai un’idea innovativa da proporre, fallo con i dovuti toni e, soprattutto, renditi disponibile all’ascolto.

Gemelli

I pianeti sono tutti a tuo favore questa settimana, caro Gemelli! Tira fuori tutto il tuo fascino e le tue conoscenze e, se hai qualcosa da proporre o da rimarcare, fallo senza paura.

Cancro

Se la scorsa settimana le relazioni sociali dovevano essere il minimo indispensabile, con l’entrata di Marte e Venere in Acquario abbandoni pian pianino la convinzione di dover fare tutto da solo: l’unione fa la forza.

Leone

Non è sicuramente la migliore delle settimane per te, Leone. La presenza dei pianeti fissi in Acquario ti porta a vedere tutto nero, ma in realtà non è così. Se da un lato ti senti “schiacciato” da alcune cose, altre ti sembreranno preziose: concentrati su queste ultime.

Vergine

Le relazioni sono l’argomento fondamentale questa settima, cara Vergine. Che sia no amorose, di amicizia o di lavoro è il momento di metterle a fuoco con buon senso: necessario impegno da ambo le parti.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Questa settimana passerai da zero a cento, Bilancia! Il senso di spossatezza e disillusione questa settimana ti lascerà per dare spazio a entusiasmo e sicurezza: dai spazio alla cretività.

Scorpione

Introspezione è la tua parola d’ordine questa settimana: dubbi e paranoie potrebbero assalirti, ma le cose semplici ed essenziali per te potrebbero aiutarti a risollevarti, come un pisolino.

Sagittario

La razionalità non è il tuo forte, e questo lo sappiamo, ma sicuramente da questa settimana comincerai a valutare i tuoi errori e a imparare da essi. Cercherai di far sentire il tuo amore alle persone che hai vicino: con Venere in Acquario si sottolinea l’importanza dei propri affetti.

Capricorno

La voglia di sorprendere gli altri potrebbe portarti questa settimana a fare più del dovuto: devi desiderare il meglio per te, perché il tuo valore non dipende da ciò che puoi fare dagli altri, ma solo dalla persona che sei. Attenzione a te e ai tuoi desideri.

Acquario

Finalmente l’energia ti abbraccia, Acquario! Con i pianeti veloci nel tuo segno rientra l’energia e la voglia di indipendenza: trattati bene e ricomincia a sperimentare quel senso di libertà che tanto ti piace.

Pesci

L’introspezione della scorsa settimana dovrebbe essere abbandonata a favore di una maggiore cura del corpo: una giornata alla spa, una passeggiata con gli amici… fatti del bene!

