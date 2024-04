Oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio 2024, ecco come andrà la prima settimana di maggio

Dal 2 maggio Plutone retrogrado passerà nel segno del Capricorno: il pianeta della trasformazione ci metterà alla prova.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 29 aprile al 5 maggio si apre con due importanti transiti: il 29 aprile, infatti, Venere passerà in Toro, mentre giorno 30 aprile Marte passerà in Ariete.

Dal 2 maggio, invece, Plutone retrogrado passerà nel segno del Capricorno: Plutone è il pianeta della trasformazione, per cui questo sarà il periodo in cui “dimostreremo” di essere pronti ad affrontare sfide e cambiamenti.

Oroscopo della settimana 29 aprile – 5 maggio 2024

Ariete

Venere esce dal tuo segno, ma in compenso arriva Marte, il pianeta che ti governa: l’energia sarà alle stelle.

Toro

Per i prossimi 25 giorni Venere sarà nel tuo segno: l’amore governerà questa prima settimana di maggio, caro Toro. Sentirai amplificarsi tutte le tue qualità, anche il fascino.

Gemelli

Marte non sarà più a sfavore questa settimana, dunque potrai recuperare un po’ le forze che ti sono mancate nei giorni scorsi. Saturno contro ti mette ancora un po’ alla prova, ma andrà meglio.

Cancro

Venere non è più a sfavore, caro Cancro, per cui tornerà in te la voglia di goderti l’amore di chi ti circonda. Per la legge del contrappasso, a sfavore però arriverà Marte che ti imporrà uno stop forzato.

Leone

Marte a favore stuzzicherà il tuo essere segno di fuoco, attenzione però: la tua decisione potrebbe essere scambiata per testardaggine.

Vergine

Dopo le scorse settimane sconfortanti, finalmente prendi una boccata d’aria, cara Vergine. Ti libererai da tutte le opposizioni e addirittura avrai Venere a favore: jackpot!

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Oltre a Mercurio, in opposizione arriverà anche Marte: continuerai a sentirti un po’ giù di tono, ma soprattutto poco sicura di te.

Scorpione

Il buon umore della scorsa settimana lascia il posto all’arrabbiatura facile. Con Venere in opposizione torni ad essere quello di sempre: scontroso e solitario.

Sagittario

Marte lascia l’opposizione e finalmente potrai tirare fuori la sicurezza che c’è in te: hai molta fiducia in te stesso e potresti essere in grado di prendere delle decisioni che rimandavi da tempo.

Capricorno

Marte e Mercurio a sfavore amplificano quella sensazione di dubbiosità che ti accompagna da qualche tempo: sei intrattabile.

Acquario

Questa settimana hai un bisogno forte di indipendenza e di libertà. Diciamo che l’amore non è alle stelle: hai bisogno dei tuoi spazi.

Pesci

Marte non ti sostiene più, ma ciò non ti tocca nemmeno, caro Pesci. Con Saturno e Venere a favore vedi tutto rose e fiori: goditelo.

