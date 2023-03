Oscar 2023, in corsa l’italiana Alice Rohrwacher  (miglior corto): ecco categorie e favoriti

In lizza per l'ambita statuetta anche Aldo Signoretti per i trucchi di "Elvis"

Tutto pronto per i Premi Oscar 2023. E l’Italia c’è: Alice Rohrwacher fa parte della cinquina in corsa per il miglior corto con il suo ‘Le pupille’, prodotto da Alfonso Cuaron e basato su una giornata di alcune ragazze nel periodo dell’Italia fascista. A centrare la candidatura è anche Aldo Signoretti per i trucchi del biopic ‘Elvis’. La cerimonia di consegna degli Oscar 2023, 95esima edizione degli Academy Awards, si terrà nella notte tra domenica 12 marzo e lunedi’ 13 (in Italia saranno le 5 del mattino) al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentata dall’anchorman Jimmy Kimmel. A fare incetta di candidature sono stati le commedie Everything Everywhere All at Once (11 nomination) e Gli spiriti dell’isola (9 candidature).

I CANDIDATI AGLI OSCAR PER MIGLIOR FILM

Sono dieci i film scelti per la sfida all’Oscar per miglior film: tra i favoriti ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg, reduce dai successi ai Golden Globe. E poi: Gli spiriti dell’isola, Elvis, Everything everywhere all at once, Tár, Top Gun: Maverick, Women talking, Triangle of sadness; Niente di nuovo sul fronte occidentale e Avatar: La via dell’acqua.

I CANDIDATI AGLI OSCAR PER MIGLIOR REGIA

Nella cinquina dei registi che si sfidano per l’Oscar 2023 si trovano Martin McDonagh per ‘Gli spiriti dell’isola’, Daniel Kwan e Daniel Scheinert per ‘Everything Everywhere All at Once’, Steven Spielberg per ‘The Fabelmans’, Todd Field per ‘Tár’ e Ruben Östlund per ‘Triangle of Sadness’

GLI ATTORI PROTAGONISTI CANDIDATI AGLI OSCAR

Sarà sfida tra Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living) per la statuetta al miglior attore protagonista agli Oscar 2023. Per quanto riguarda le donne, la cinquina è composta da Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Le quote dei bookmaker

In questa edizione spicca un grande favorito per gli esperti di Sisal, ed è il film “Everything Everywhere All At Once”, regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che si è aggiudicato ben undici candidature tra cui quelle di “Miglior Film” e “Miglior Regia”: entrambe le statuette sono proposte a un rasoterra 1,10. A seguire, ma molto staccata, c’è la pellicola di Edward Berger “All Quiet on the Western Front”, a 12,00 mentre “The Banshees of Inisherin” a 16,00 chiude il podio dei migliori film di quest’anno.

Altra categoria molto ambita è quella di “Miglior Attore” dove il favorito è Brendan Fraser a 1,60 per la sua interpretazione ampiamente lodata in “The Whale” – regia di Darren Aronofsky. Di poco indietro Austin Butler che ha vestito i panni di “Elvis” e che, all’anteprima del Festival di Cannes 2022, ha ricevuto una standing ovation di 12 minuti: la sua vittoria è a 2,10, mentre si sale a 12,00 per la statuetta a Colin Farrel per “The Banshees of Inisherin”. Passando alla categoria “Miglior Attrice”, secondo gli esperti Sisal, la candidata numero uno è Michelle Yeoh, protagonista in “Everything Everywhere All At Once”. Già ai Golden Globe del 2022, ha ottenuto il plauso di pubblico e critica internazionali per la sua interpretazione nella pellicola, il suo trionfo è infatti a 1,75. Quasi a pari merito c’è la navigata Cate Blanchett per “Tár”: già candidata otto volte agli Oscar e vincitrice nel 2014 della statuetta, il suo bis è a 1,80.

Nella categoria “Miglior Canzone Originale” si sfidano due grandi stelle della musica: Rihanna, a 4,50, interprete di “Lift Me Up” per “Black Panther: Wakanda Forever”. Il brano è stato concepito come un tributo nei confronti del compianto attore Chadwick Boseman, protagonista del primo film della saga. E Lady Gaga candidata per “Hold My Hand” in “Top Gun: Maverick”: già vincitrice nel 2019 con il brano “Shallow”, un altro suo successo è proposto a 5,00. Entrambe però cedono il passo a “Naatu Naatu”, canzone tematica del film “RRR” e prima canzone indiana a riuscire a essere nominata agli Oscar, vincente a 1,30.

Gli ospiti della serata

Secondo la tradizione dell’Academy, i quattro vincitori degli Oscar per il miglior attore e la miglior attrice dell’anno precedente consegnano i premi ai loro successori. Quest’anno però sul palco ci saranno solo tre dei vincitori del 2022 – Jessica Chastain, Ariana DeBose e Troy Kotsur – perché il quarto, Will Smith, è stato bandito per dieci anni dalla cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock dell’anno scorso. Le altre star impegnate a premiare i vincitori delle altre categorie saranno Harrison Ford, Nicole Kidman, Samuel L Jackson, Dwayne Johnson, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, John Travolta, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Florence Pugh e Halle Berry. A loro si uniranno Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Hugh Grant, Salma Hayek Pinault, Melissa McCarthy, Halle Bailey, Janelle Monáe, Questlove, Elizabeth Olsen e Pedro Pascal.

Sul palco arriva Rihanna

Tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia spicca Rihanna, il cui show al Dolby Theatre di Los Angeles arriva esattamente un mese dopo la sua elettrizzante esibizione al Super Bowl. Rihanna canterà ‘Lift Me Up’ (da Black Panther: Wakanda Forever), nominata per la migliore canzone originale. Il candidato più accreditato all’Oscar in questa categoria, però, è ‘Naatu Naatu’, colonna sonora del film indiano ‘RRR’, che sarà eseguita alla cerimonia da Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava. David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu eseguiranno ‘This Is A Life’ (da ‘Everything Everywhere All at Once’), mentre Diane Warren e Sofia Carson canteranno ‘Applause’ (dal film ‘Tell It Like a Woman’). Assente Lady Gaga, nonostante la sua canzone ‘Hold My Hand’ (dal film ‘Top Gun: Maverick’) sia la quinta candidata nella categoria. Tuttavia, siccome presenzierà alla cerimonia, i fan sperano che possa ancora esibirsi a sorpresa. Infine Lenny Kravitz si esibirà durante la sezione ‘In Memoriam’, che rende omaggio ai personaggi del cinema morti nell’ultimo anno.