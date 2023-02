Acireale, cede controsoffitto all’ospedale: messa in sicurezza l’area sud-ovest

Nessun disservizio è stato creato all'utenza. Non si sono registrati danni a persone.

Cede controsoffitto in ospedale acireale, nessun ferito

“Ripristinato il controsoffitto del corridoio per la percorrenza interna della nuova ala dell’Ospedale di Acireale”. Lo rende noto l’Asp di Catania, sottolineando in una nota che la nuova struttura nell’area sud-ovest del Presidio è stata realizzata con fondi del Piano regionale per l’emergenza Covid.

Cosa è successo

“Domenica mattina – fanno sapere dall’Asp -, a causa di finestre aperte e dei forti venti, alcuni pannelli del controsoffitto modulare si sono staccati cadendo a terra. Le camere di degenza di Cardiologia, attualmente ospitate nel nuovo modulo, non sono state in alcun modo danneggiate. Né, tanto meno, la Terapia Intensiva che, peraltro, non è ancora operativa in quei locali.

Messa in sicurezza l’area

Sul posto si è subito recato personale della Direzione medica del Presidio e dell’Ufficio Tecnico. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono state avviate le procedure per la sostituzione dei pannelli danneggiati. Nessun disservizio è stato creato all’utenza. Non si sono registrati danni a persone.

Intervenuti anche i Carabinieri, che si ringraziano, che hanno accertato l’accaduto e rilevato le procedure attivate”.

