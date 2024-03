Pace del Mela, 24enne fermato con 50 grammi di marijuana e 10 di hashish

Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio

Nei giorni scorsi, in Pace del Mela, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Una pattuglia di militari, impegnata in attività di controllo del territorio, ha notato due soggetti, di cui uno a bordo di una bicicletta elettrica, mentre dialogavano tra di loro e, insospettiti dall’atteggiamento posto in essere da uno dei due, che alla vista dei militari ha palesato l’intenzione di allontanarsi dal luogo, hanno deciso di approfondire il contesto per procedere all’identificazione dei due soggetti. Durante le operazioni di controllo, l’insolita insofferenza mostrata da una delle due persone, già nota ai Carabinieri operanti, ha indotto gli stessi ad effettuare una perquisizione personale sul posto, successivamente estesa anche al domicilio dello stesso.

Pace del Mela, sequestrati 50 grammi di marijuana e 10 di hashish

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti, celati in camera da letto, oltre 50 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione; nella circostanza il giovane ha tentato di disfarsi di parte della sostanza stupefacente cercando di lanciarla da una finestra, venendo bloccato dagli operanti a cui ha opposto resistenza, non riuscendo nel suo intento.

Pace del Mela, sostanze sequestrate e inviate al R.I.S. di Messina

Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Condotto in caserma, in stato di arresto, una volta ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.