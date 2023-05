Pagamenti pensioni, RdC, Naspi e Assegno Unico a maggio 2023: le date da segnare

Pagamenti Inps maggio 2023, quando arrivano? Ecco tutte le informazioni necessarie e le date da segnare sul calendario.

Anche per il mese di maggio 2023 sono numerose le scadenze per quanto riguarda i pagamenti erogati dall’Inps come Pensioni, Reddito di Cittadinanza, Naspi, Assegno Unico. Vediamo insieme quali sono le date da segnare il calendario per beneficiare delle misure messe a disposizione dei cittadini che hanno diritto a queste tipologie di sostegni.

Pensioni maggio 2023

Per quanto riguarda le pensioni in pagamento a maggio 2023, anche questo mese l’erogazione avverrà a partire dalla prima data utile. Eccezionalmente, vita la ricorrenza festiva del Primo Maggio, il pagamento delle pensioni avverrà a partire da martedì 2 maggio 2023. Il ritiro della pensione potrà dunque avvenire agli sportelli di Poste Italiane a partire da questa data, in base al proprio cognome.

Reddito di Cittadinanza maggio 2023

Altrettanto atteso è il pagamento del Reddito del Cittadinanza. La ricarica delle card è prevista a metà mese, per la data del 15 maggio per i nuovi percettori del sostegno o per quei percettori che hanno appena rinnovato la misura. A differenza di questi, chi è già percettore riceverà la ricarica attorno alla data del 27 maggio prossimo.

Naspi maggio 2023

Per quanto riguarda il pagamento della Naspi, anche per il mese di maggio 2023 l’INPS provvederà all’erogazione della misura entro i primi 15 giorni. Attenzione, però: la data differisce di beneficiario in beneficiario in base a quando è stata presentata la domanda di disoccupazione.

Assegno Unico maggio 2023

In base al nuovo calendario, ufficializzato ad aprile, dal 10 al 20 di ogni mese l’INPS provvederà al pagamento degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente.

Dal 20 al 30 di ogni mese, invece, l’Istituto provvederà all’erogazione degli importi relativi alle nuove domande giunte nel corso del mese precedente. Stessa situazione riguarderà gli assegni che, rispetto al mese precedente, hanno registrato delle variazioni in virtù dei mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.