La sede della Regione si rifà il look: 400mila euro per lavori e… bandiere

Previsti interventi di manutenzione in diversi punti di Palazzo d'Orleans. Ecco di cosa si tratta.

Le sedi storiche costano e hanno bisogno di manutenzione. Ne sanno qualcosa dalle parti di Palazzo d’Orléans dove negli ultimi decreti firmati in questa settimana dal responsabile del servizio della presidenza della presidenza della Regione impegnano (o liquidano) una spesa vicina ai 400mila euro per servizi di manutenzione varia delle sedi della presidenza di Palermo: il palazzo in piazza Indipendenza e l’immobile di via Magliocco, in pieno centro nel capoluogo.

Proprio una settimana dopo che la Giunta ha “declassato” il sito presidenziale di Catania: il palazzo ex Esa a poca distanza da piazza Stesicoro.

Palazzo d’Orléans e le spese per la Regione a Palermo

Le cifre più importanti riguardano alcuni lavori che dovranno essere realizzati per il corpo est di Palazzo D’Orléans, circa 93mila euro, mentre 193mila euro serviranno per la riqualificazione del primo piano dell’ala storica del palazzo. Ma tra i decreti c’è anche la liquidazione di 43mila euro per i lavori di manutenzione delle aree a verde antistante l’edificio istituzionale e giardini annessi; di 13.500 euro per l’acquisto di bandiere e porta bandiere per il palazzo e quasi 4mila euro per il rifacimento degli impianti idrici dei servizi igienici presenti nella sede di via Magliocco. Arriva, infine, anche il pagamento per la schermatura del ponteggio del sito presidenziale di via Magliocco: 24mila euro a favore di una ditta del capoluogo.

La sorte del Palazzo di Catania

Lo scorso 25 maggio la Giunta ha aggiornato l’elenco dei siti presidenziali che, oltre al prestigio del titolo, sono a carico della segreteria generale per manutenzione ordinaria e straordinaria, funzionalità, sicurezza e decoro. Di questa categoria fanno parte tre siti a Palermo: ovviamente Palazzo d’Orleans, palazzo De Simone in piazza Indipendenza e gli uffici distaccati di via Magliocco. A questi si aggiunge la sede della Regione a Bruxelles.

Vengono declassati l’ex palazzo Esa di Catania e la sede della Presidenza a Roma, in via Marghera. Il palazzo di Catania necessità di importanti interventi di manutenzione di cui la segreteria generale non vuole farsi carico. La gestione del palazzo passa quindi al dipartimento regionale delle Finanze.