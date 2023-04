Palermo – Agrigento, Schifani da l’ultimatum all’Anas: accelerare i cantieri

L'incoronazione di Agrigento a Capitale italiana della cultura per il 2025 induce il Presidente della Regione a volere migliorare i collegamenti stradali dell'Isola

Un impulso a una delle tante eterne incompiute che riguardano la rete stradale siciliane potrebbe venire dall’incoronazione di Agrigento italiana della cultura 2025. “Stiamo mettendo a regime gli interventi sull’autostrada Palermo-Catania, adesso ci concentreremo sulla fine dei lavori che da anni sono presenti sulla strada statale Palermo-Agrigento”. Così il presidente della Regione Renato Schifani che, come riporta un articolo uscito oggi in edicola sul GdS, compiaciuto aggiunge come quello della Regione siciliana sia stato “un appuntamento centrato nonostante avessimo di fronte competitor importanti come Assisi, a cui non possiamo farci trovare impreparati”.

L’incontro

Nelle prossime settimane, Schifani incontrerà per la prima volta i vertici dell’Anas, la società che gestisce le infrastrutture stradali. In quell’occasione sarà definita una programmazione che consenta di chiudere quell’ormai consueto slalom tra i cantieri della strada statale che collega il capoluogo con la Valle dei Templi.