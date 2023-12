Palermo, cassonetti di rifiuti in fiamme: denunciati due minorenni

L’incendio è stato spento da una squadra dei vigili del fuoco.

Nell’ambito dei controlli del territorio, rafforzati in occasione del periodo festivo, la notte di Natale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, 2 giovanissimi per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Colti in flagranza

I militari sono intervenuti in via Beato Angelico. Lì sono stati segnalati alcuni cassonetti dei rifiuti in fiamme. I due giovanissimi, alla vista dei militari si sono dati alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica. Dopo un breve inseguimento i Carabinieri li hanno bloccati e identificati. I minorenni sono stati infine affidati alle rispettive famiglie; l’incendio è stato spento da una squadra dei vigili del fuoco.