Palermo, cassonetti in viale Regione Siciliana: residenti bloccano strada

Caos in un'arteria principale di Palermo. I residenti hanno piazzato cassonetti e rifiuti in viale Regione Siciliana per bloccare il traffico.

Caos in un’arteria principale della città di Palermo. I residenti hanno piazzato cassonetti e rifiuti in viale Regione Siciliana per bloccare il traffico in uscita dal capoluogo isolano. I cittadini hanno indetto la protesta a seguito del cambio dei sensi di marcia nella zona del cimitero di Santa Maria di Gesù. Gli agenti della Polizia e della Municipale sono arrivati sul posto e circa un’ora piu tardi il blocco è stato rimosso. Il traffico nell’area, complice anche la giornata festiva, resta intenso.