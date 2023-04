Palermo: si insedia Cda Sispi, ‘al lavoro per rinnovo contratto servizio’

Il Consiglio di amministrazione: "Azienda prestigiosa, siamo onorati e orgogliosi"

Il Consiglio di Amministrazione della Sispi, presieduto da Giovanna Gaballo e composto dal vice presidente Salvatore Seminara e dal consigliere Annibale Chiriaco, si è insediato e ha concordato il programma delle attività che intende mettere in cantiere nei prossimi mesi. Nel corso della riunione la governance ha incontrato i dipendenti dell’azienda del Comune di Palermo. “Siamo onorati e orgogliosi – si legge in una nota congiunta del Consiglio – per essere stati nominati alla guida di un’azienda prestigiosa come la Sispi. Siamo pronti ad iniziare a lavorare assumendoci, sin da subito, le responsabilità che comporta tale ruolo”.

Tra gli obiettivi rinnovo contratto con il Comune

“Abbiamo trovato un’azienda composta da profili di ottimo livello professionale – prosegue la nota – con cui abbiamo iniziato, d’intesa con il direttore generale, a programmare una serie di attività. Ci aspettano importanti appuntamenti, uno fra tutti il rinnovo del contratto di servizio con il Comune di Palermo, e per questo ci metteremo subito a lavoro al fine di poter ottenere un importante risultato, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti”.