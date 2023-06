Palermo: Chinnici, “maggioranza c’è e gode di ottima salute”

Così Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi. “Le minoranze hanno optato per un ostruzionismo utile solo a conquistare qualche spazio sui giornali".

“L’approvazione della delibera sulla tassa di soggiorno, avvenuta questa mattina in consiglio comunale grazie anche al contributo e alla presenza del gruppo Lavoriamo per Palermo, dimostra che la maggioranza al Comune di Palermo c’è e gode di ottima salute: il percorso che porterà all’approvazione del bilancio e del nuovo piano di riequilibrio procede senza intoppi e presto riusciremo a restituire alla città quella sicurezza dei conti che da troppi anni mancava. A sorprendere, invece, è l’atteggiamento delle opposizioni che in queste settimane hanno deciso di restare fuori dall’Aula, ottenendo l’unico risultato di aver rallentato questo percorso a danno dei palermitani”. Così Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.

“Le minoranze hanno optato per un ostruzionismo utile solo a conquistare qualche spazio sui giornali – continua Chinnici – e oggi qualche partito ha perfino cambiato idea in corso d’opera, con buona pace della coerenza. Un comportamento schizofrenico e incomprensibile: davanti alla prospettiva che evitare il default del Comune, le forze politiche dovrebbero remare nella stessa direzione, pur nella divergenza di vedute. Duole constatare che le opposizioni, invece, preferiscono gridare alla luna e paventare crisi che non esistono o problemi nella maggioranza che non ci sono, come dimostra la seduta di questa mattina”.