Palermo, ciclomotore contro un albero in viale Strasburgo: morto 18enne

Secondo le prime indagini non si esclude il coinvolgimento di un auto pirata. Su Facebook il ricordo commosso dei compagni della squadra di calcio

Incidente mortale a Palermo in viale Strasburgo. Per cause ancora da accertare un giovane di 18 anni, Gabriele Aserio il suo nome, è morto e un altro di 17 anni è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. I due erano a bordo di un ciclomotore e sarebbero finiti contro un albero. Lo scontro si è verificato all’incirca alle tre del mattino e non è escluso il coinvolgimento di un auto pirata. Ad intervenire sul luogo del sinistro i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia, l’altro giovane a bordo del mezzo versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita . Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.

Gabriele Aserio si trova adesso nella camera mortuaria dell’ospedale Villa Sofia. Tantissimi i parenti e amici che si stanno stringendo attorno alla famiglia del giovane. Il padre di Gabriele, Antonio Aserio, è il responsabile regionale dall’associazione celiaci e ha lavorato nell’ufficio di Gabinetto di Totò Cuffaro e per l’istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. Il giovane, come si apprende da Facebook, era appassionato e praticava calcio.

Il ricordo social nella pagina facebook Progetto Interschool

“Purtroppo annunciamo la tristissima e straziante notizia che ci ha lasciato Gabriele Aserio a seguito di un incidente.

Siamo sconvolti e senza parole.

Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di Capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti.

Ha giocato sia in Serie A che in B1, dove ha vinto pure un pallone d’oro nella scorsa fase Apertura… per non parlare di quanti ricordi negli All Night e All Day in cui giocava sempre…

Purtroppo a volte la vita ti lascia senza parole e questa è una di quelle notizie che si fa fatica ad accettare… una di quelle volte in cui vorresti tornare indietro ai giorni scorsi e alle scorse settimane, in cui si divertiva e giocava con noi, e fermare il tempo…

Oggi verranno rinviate le gare dei Divano Kiev in cui ha giocato per anni e degli Itas dove giocava quest’anno. Su tutte le altre gare effettueremo un minuto di raccoglimento prima di ogni gara, per ricordare e onorare Gabriele!

Un abbraccio forte e tutto il nostro affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi migliori amici!

RIP Gabriele ❤️