Palermo, ferisce poliziotto con una coltellata: arrestato 23enne

Brutto episodio di cronaca nel cuore del capoluogo siciliano

Lo ha atteso sotto casa, nel cuore del quartiere Kalsa di Palermo, per poi sferrargli un fendente. A rischiare grosso è stato un agente di polizia, colpevole di avere arrestato alcune settimane fa un cittadino ivoriano di 23 anni. A soccorrerlo un passante, accortosi del ferimento tramite coltello.

Salvato dalle urla dei genitori

Ma la fuga del giovane non è durata molto; è stato circondato, disarmato e arrestato al Foro Italico. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e portati negli ospedali Civico e Buccheri La Ferla ma, nessuno dei due si trova in gravi condizioni. Il giovane ivoriano è accusato di tentato omicidio. Ad evitare il peggio per il poliziotto i suoi genitori che hanno notato il giovane armato e hanno urlato.