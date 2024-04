Palermo, incidente tra auto e scooter: un ferito e forti rallentamenti al traffico

Arrivati immediatamente sul posto, i soccorsi hanno trasportato la persona ferita presso il Policlinico

Nelle scorse ore, si è registrato un nuovo incidente stradale a Palermo, in via Giuseppe La Masa. Secondo le ricostruzioni, sono state coinvolti uno scooter e un’auto e ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito dopo l’impatto.

Arrivati immediatamente sul posto, i soccorsi hanno trasportato la persona ferita presso il Policlinico di Palermo. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale per ricostruire al meglio quanto accaduto.

Incidente a Palermo, traffico in tilt

A seguito dell’incidente tra un’auto e uno scooter accaduto in via Giuseppe La Masa a Palermo, si sono registrate lunghe code di traffico sulla strada lungo via Crispi. Una volta arrivati i soccorsi, la viabilità è poi tornata alla normalità.