Il Palermo omaggia Vasco, maglia rosanero per il rocker Emiliano

Il bel gesto del club nei confronti dell'intramontabile star della musica italiana

Ci voleva la sua forza aggregante, il grande carisma, la capacità di entusiasmare in egual misura ben quattro generazioni, capaci, in due serate, di gremire stadio e terreno del Renzo Barbera di ben 70mila unità. Vasco Rossi, per Palermo, è stato questo ed altro, come ha tenuto a sottolineare in un post su Facebook lo stesso sindaco Lagalla: “Ogni volta che ripenseremo ai tuoi concerti, ti ricorderemo sempre come la rock star che ha riaperto lo stadio ai concerti dopo 25 anni”. Già, la casa del Palermo, che in assenza del lungodegente palazzetto dello sport di Fondo Patti, e del non ancora disponibile velodromo dello Zen, assieme al prato del Foro Italico, prossimo ad ospitare il mega concerto di Radio Italia Live, torna ad aprire le porte alle star internazionali della musica.

Il dono

Insomma, tifo da stadio per il Blasco, affetto incondizionato da parte di fans accorsi da tutta Italia e, chiaramente, anche dal Palermo calcio, che cavallerescamente non ha mancato di omaggiarlo di una maglia rosanero. “Solo un grande amore può portare migliaia di persone a cantare e sognare sugli spalti di uno stadio. Che siano i colori di una squadra o le canzoni della nostra vita. Grazie di tutto Komandante. A casa nostra sarai sempre a casa tua”.

Il neo

Tutto perfetto insomma, fatta eccezione per la vicenda del furgone, rubato davanti l’hotel con annessa attrezzatura degli operai, quasi a voler dire che non basta certo un concerto per riscattare una realtà, quella del capoluogo siciliano, che socialmente resta complicata.