Concerto Vasco Rossi, rubati a Palermo furgone e attrezzature operai

Il fuori programma non inficierà in alcun modo la due giorni di Palermo

Disavventura per gli operai della Live Nation entertainment, la società che cura e gestisce gli allestimenti per il tour del cantante Vasco Rossi. La loro attrezzatura è stata trafugata assieme a un furgone Fiat Ducato parcheggiato all’esterno della struttura ricettiva, in via Biagio Petrocelli.

La denuncia

A presentare denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini, è stato lo stesso proprietario del mezzo. I ladri, assieme al veicolo hanno portato via parte delle torri in metallo da montare nel palco. Un fuori programma che non inficierà in alcun modo la due giorni di Palermo, mentre qualche soluzione dovrà essere trovata per la tappa di Salerno.