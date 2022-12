Palermo, rapina col botto al supermercato: ladro arrestato dopo incidente

Indagini in corso per trovare gli altri complici. Nel cofano sono stati trovati i soldi rubati e bombolette di acetilene

Due botti nella notte, il primo per lo scoppio di una bombola di acetilene dentro un supermercato in via Sciuti, il secondo in viale Lazio, dove i ladri in fuga si sono scontrati con una Peugeot 207.

Caos durante la notte a Palermo per colpa di due malviventi che volevano rapinare con la maniere forti il Penny Market di via Sciuti. Si sono introdotti all’interno del supermercato e facendo esplodere una bombola di acetilene hanno aperto la cassa continua.

La forte esplosione ha allarmato i residenti che hanno chiamato il numero emergenze per segnalare ció che stava accadendo. In zona sono arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati dell’esplosione e i carabinieri che sono partiti all’inseguimento di una Fiat 500 L. La corsa si è conclusa intorno alle 5 in viale Lazio, all’incrocio con via delle Alpi, dove l’auto, risultata rubata, si è scontrata con una Peugeot 207.

Uno dei malviventi, ferito non gravemente, è stato fermato dai militari. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Gli altri complici sono scappati a piedi e hanno fatto perdere le proprie tracce.