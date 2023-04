Palermo, rapinatori scatenati: derubato negozio Benetton, un bar e un panificio

Continuano i raid dei banditi presso gli esercizi commerciali del capoluogo siciliano

Imperversano seminando il panico tra i titolari, gli impiegati e spesso anche tra gli avventori: parliamo dei banditi che, in questi giorni, a Palermo, trafugano tutto ciò che si può all’interno dei negozi presi di mira. In particolare, a subire le attenzioni del malviventi sono stati Gran Cafè Torino di via Roma, dove un gruppo di giovani ha rubato il registratore di cassa con i soldi che conteneva, ma non solo. Tutto ciò spesso condito da atti di vandalismo come ad esempio la rottura delle vetrine.

Indaga la polizia

Altri due furti presso il panificio Mulone di viale Croce Rossa, dove i ladri hanno rubato circa mille euro, e alla Benetton, quella sotto i portici di via Ruggero Settimo. Quì, i ladri, dopo avere forzato la porta a vetri, hanno rubato i soldi in cassa e qualche capo d’abbigliamento per poi darsi alla fuga. Sperando di potere contare sulle immagini delle telecamere in zona, cerca di fare luce sull’accaduto la polizia.