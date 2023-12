Straziante a Palermo: in rianimazione, il bimbo caduto dal sesto piano chiede del papà

I dolorosi aggiornamenti sulla disgrazia del 24 di via Ausonia

Uno strazio senza fine quello del bimbo di 4 anni, protagonista, assieme al padre, del volo dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia a Palermo: salvo miracolosamente lui, morto il papà, del quale il piccolo, attualmente ricoverato in rianimazione, chiede continuamente notizie. Tenuto sotto osservazione causa traumi riportati, la sua unica grande quanto decisiva fortuna è stata quella di cadere sopra i pannelli fonoassorbenti del ristorante sottostante la sua casa che ne hanno attutito l’impatto. Per lui la rottura di un braccio e diverse ferite al torace e all’addome.

Ma il dolore più grande di tutti, al cui confronto quello fisico è nulla, sarà quando realizzerà di avere perso anche il padre a un solo anno di distanza dalla mamma. M.G., che aveva 38 anni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il tetto non ha resistito all’impatto e l’uomo è precipitato all’interno del locale riportando lesioni mortali.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano gli investigatori che, al momento, non escludono né l’incidente né il gesto volontario. In tal senso importanti saranno le testimonianze di alcuni residenti che hanno raccontato di avere visto il bimbo sporgersi mentre il padre avrebbe cercare di afferrarlo per una gamba. Altri però affermano che i due si tenevano per mano. Un particolare che potrebbe rivelarsi importante per fare chiarezza è quello che vorrebbe il genitore, docente universitario di 38 anni della facoltà di Ingegneria, sotto pressione per l’affidamento del figlio dopo la morte della moglie. La polizia che indaga per far piena luce sulla vicenda.