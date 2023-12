Tragedia a Palermo, padre e figlioletto precipitano dal balcone: morto l’uomo

Immane tragedia a Palermo: un uomo di 38 anni è precipitato insieme al figlioletto dal balcone ed ha perso la vita

Tragedia a Palermo, dove un padre e il proprio figlioletto sono precipitati dal sesto piano da un palazzo in via Ausonia. I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero caduti sulla tettoia del ristorante Coast to Coast.

Lui professore associato di ingegneria della Facoltà di Palermo è deceduto in ospedale, mentre il figlio è ricoverato in ospedale in pediatria al Cervello. Non si conoscono le sue condizioni.

Ignota ancora la dinamica della tragedia

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Anche gli agenti di polizia. I sanitari del 118 hanno intubato l’uomo che poi arrivato in ospedale è deceduto. Ignota ancora la dinamica di quanto successo. Qualcuno avrebbe visto sporgere il piccolo e il padre cercarlo di afferrarlo per il piede e poi i due sono precipitati.