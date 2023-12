Ultraleggero precipita in un terreno, soccorse due persone

Due le persone soccorse dai vigili del fuoco e affidate ai sanitari per il trasporto in ospedale. L'intervento si è concluso nella notte

Incidente aereo a San Gillio, in provincia di Torino. Nel tardo pomeriggio di ieri (17 dicembre) un velivolo ultraleggero è precipitato in via Bonino.

L’intervento dei vigili del fuoco

Due le persone soccorse dai vigili del fuoco e affidate ai sanitari per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso nella notte.