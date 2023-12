Fiamme nel Trapanese, brucia la montagna di Erice: Forestale e vigili del fuoco in azione

Fiamme alte in contrada Fontanarossa a Erice, l'incendio sembrerebbe essere di natura dolosa. Soccorritori in azione.

Momenti di apprensione sul versante della montagna di Erice (Trapani) rivolto verso il mare, in contrada Fontanarossa, a causa di un incendio. Le fiamme, secondo alcune ipotesi di natura dolosa, sono scoppiate nella mattinata di domenica 17 dicembre e sono state alimentate dal vento.

Soccorritori in azione

Sul posto si sono presentati gli uomini del Corpo Forestale, i volontari della Protezione civile comunale, gli uomini dell’associazione SOS Valderice e i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno distrutto alcuni ettari di macchia mediterranea e, per provvedere allo spegnimento del rogo, è stato necessario l’intervento di un elicottero Falco 1 della Forestale regionale che si è messo in volo da Palermo. Secondo le prime informazioni, le fiamme esplose sulla montagna di Erice non avrebbero minacciato le case.

Fonte foto: Facebook – SOS Valderice