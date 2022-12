Palermo, sette parcheggi e investimento da 412 mln di euro

Emanato dal Comune, assessorato alla Mobilità sostenibile, il bando di gara per la realizzazione di queste infrastrutture a servizio delle fermate di tram, anello e passante ferroviario

PALERMO – L’assessorato alla Mobilità sostenibile ha emanato un bando di gara per la realizzazione di sette parcheggi di interscambio a servizio delle fermate di tram, anello e passante. Si tratta dei parcheggi Don Bosco Nord e Sud, De Gasperi, Libertà Nord e Sud, Ungheria, Boiardo, Giulio Cesare e Francia, tutti inseriti nell’ultimo Piano triennale delle opere pubbliche approvato qualche settimana fa dal Consiglio comunale, per un totale di 2.235 posti auto e un investimento complessivo di 412,1 milioni.

Il bando è suddiviso in sette lotti e aggiudica non solo la progettazione definitiva ed esecutiva ma anche la costruzione e la gestione dei parcheggi, come confermato dal disciplinare di gara: “La concessione – si legge – avrà ad oggetto la progettazione e realizzazione delle opere relative ai parcheggi e suddivisi in lotti, in funzione delle offerte aggiudicate al singolo operatore economico, nonché la concessione e la gestione dello stesso. In particolare, formano oggetto di convenzione le seguenti attività: la progettazione esecutiva, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’attività di gestione del servizio di parcheggio per la durata indicata per ciascun parcheggio e alle condizioni tariffarie stabilite nella stessa convenzione”.

Le ditte interessate avranno novanta giorni di tempo a partire dal 23 dicembre per presentare le loro proposte. I 412,1 milioni saranno così suddivisi: lotto Don Bosco 47,8 milioni, De Gasperi Nord e Sud 75,4, Libertà Nord e Sud 97,5, Ungheria 50,3, Boiardo 31,5, Giulio Cesare 15,2 e Francia 94,1. I parcheggi saranno realizzati in project financing con un contributo della Regione di quasi 50 milioni: 12,5 per il lotto Don Bosco, 18,6 per il De Gasperi, 9,2 per il Boiardo e 8,5 per il Francia. Gli altri lotti saranno interamente a carico dei privati.

Ecco i dettagli

Il parcheggio Don Bosco sarà realizzato nell’omonima piazza e sarà composto da tre piani interrati mentre la superficie a raso sarà trasformata in una villetta pubblica con piante, aiuole e camminamenti. Previsti 230 stalli, di cui 12 per disabili e colonnine per la ricarica delle auto elettriche. La concessione durerà 37 anni, 2 per la realizzazione e 35 di gestione (costi di gestione 16,6 milioni).

Nel parcheggio De Gasperi Nord sono previsti 239 stalli, di cui 11 per disabili e 8 per le auto elettriche mentre il parcheggio De Gasperi Sud sarà articolato in una parte a raso più due piani interrati per un totale di 215 stalli, di cui 10 per disabili e 8 per le auto elettriche. La piazza in superficie sarà ridisegnata con la piantumazione di varie specie vegetali. La concessione durerà 32 anni, 2 per la realizzazione e 30 di gestione (costi di gestione 25 milioni).

I parcheggi Libertà Nord e Sud saranno collocati nell’area tra via Agrigento-via Florestano Pepe e via Parisi-via Quintino Sella. Il Libertà Nord (con accesso da via Archimede) si svilupperà su due piani interrati per un totale di 124 stalli, di cui 8 per disabili, tutti attrezzabili per la ricarica delle auto elettriche. Il Libertà Sud (con accesso da via Messina) si svilupperà su due piani interrati per un totale di 133 stalli, di cui 8 per disabili, tutti attrezzabili per le auto elettriche. Anche in questo caso la parte in superficie sarà ridisegnata con la piantumazione di varie specie vegetali. La concessione durerà 37 anni, 2 per la realizzazione e 35 di gestione (costi di gestione 18,9 milioni).

Il parcheggio Ungheria (192 stalli) sarà collocato nell’omonimo piazzale al posto dell’attuale parcheggio gestito dall’Amat. L’attuale area a raso sarà ridisegnata con l’installazione di impianti per il bike sharing e percorsi di collegamento con la fermata del tram e con via Ruggero Settimo. La concessione durerà 32 anni, 2 per la realizzazione e 30 di gestione (costi di gestione 11,3 milioni).

Il parcheggio Boiardo sarà composto da due piani interrati mentre il piano strada, oggi occupato da un parcheggio a raso, sarà oggetto di riqualificazione. “Il progetto a piano strada – precisa il disciplinare – è compatibile sia con la nuova arteria stradale prevista dal Piano Regolatore che correrà parallelamente all’area ferroviaria adiacente, che con l’esistente via Generale Di Maria”. L’area compresa tra queste due strade sarà interamente pedonalizzata, con collegamenti con la Stazione Notarbartolo e le fermate del tram. È prevista la piantumazione di alberi e arbusti. In totale saranno realizzati 190 stalli, di cui 6 per disabili e altri per le auto elettriche. La concessione durerà 32 anni, 2 per la realizzazione e 30 di gestione (costi di gestione 10,4 milioni).

Il parcheggio Giulio Cesare sarà realizzato alla Stazione Centrale, nell’area compresa tra corso Tukory, via Maqueda, via Trieste e via Roma in corrispondenza del parcheggio a servizio degli uffici comunali (Anagrafe, Elettorale e Stato Civile). Il parcheggio (con accesso da piazza Giulio Cesare) sarà composto da una struttura in elevazione a due livelli con tetto carrabile. Nei tre piani fuori terra sono previsti 160 stalli, di cui 8 per disabili e 6 per le auto elettriche. La concessione durerà 17 anni, 2 per la realizzazione e 15 di gestione (costi di gestione 3,8 milioni).

Il parcheggio Francia sarà collocato nell’omonima piazza, in collegamento con la vicina stazione. Sono previsti due livelli interrati con 752 stalli, di cui 15 per disabili e 45 per le auto elettriche. La concessione durerà 32 anni, 2 per la realizzazione e 30 di gestione (costi di gestione 34,4 milioni). Per nessun parcheggio è previsto un canone da versare al Comune.