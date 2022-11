Palermo, sorpresi a vendere dosi di crack e cocaina: tre arresti

Sono state impiegate decine di pattuglie che hanno identificato e sottoposto a controllo centinaia di persone

Intensificati i controlli antidroga dei carabinieri a Palermo. Le manette sono scattate ai polsi di un 22enne, sorpreso nel quartiere Brancaccio con 10 dosi di crack e 7 di cocaina, oltre a diverse centinaia di euro. Durante le operazioni i militari hanno recuperato circa 60 grammi di hashish, nascosti nell’atrio di una palazzina a Ballarò: erano già suddivisi in dosi pronte per essere vendute.

Allo Zen 2, invece, i carabinieri hanno arrestato un giovane che poco prima aveva ceduto una dose di cocaina a un cliente. Addosso aveva 17 dosi della stessa sostanza stupefacente. Stessa sorte è toccata anche a un 23enne, arrestato dai carabinieri di Brancaccio che lo hanno bloccato dopo che aveva ceduto crack ad almeno tre persone. E’ stato trovato in possesso di altre 12 dosi di crack oltre a denaro in contanti.

Dopo la convalida dell’arresto per i primi due sono stati disposti i domiciliari mentre il terzo è stato rimesso in libertà. Nei servizi sono state impiegate decine di pattuglie e un’unità specializzate del Nucleo cinofili di Villagrazia che hanno identificato e sottoposto a controllo centinaia di persone, segnalato alla Prefettura di Palermo quali assuntori 13 persone ed elevato diverse contravvenzioni per violazione alle norme sulla circolazione stradale.