Palermo, stupro a ragazza: “Certi che Comune si costituirà parte civile”

“Siamo certi che il comune di Palermo si costituirà parte civile contro il branco di stupratori e sosterrà la ragazza in ogni sede”. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega.

“Si tratta di criminali che vanno trattati come tali – dice Loizzo – e il Comune deve fare un gesto significativo più che simbolico. In questi giorni abbiamo visto altri criminali come Renato Valboa – continua Loizzo – che l’hanno fatta franca per femminicidi grazie alle solite perizie”.

Uniti per la difesa

“In questo Paese è giusto che tutte le forze politiche si uniscano per difendere le donne ma è altrettanto sacrosanto che la magistratura non conceda scorciatoie agli stupratori e agli assassini – conclude – come purtroppo spesso è accaduto”.