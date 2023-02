Tir contro muro, nuovo incidente in viale Regione Siciliana: un ferito

Dopo l'incidente mortale di pochi giorni fa, ancora un sinistro in una delle vie più conosciute di Palermo: ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Ancora un incidente stradale lungo viale Regione Siciliana a Palermo, dove nelle scorse ore un Tir è finito contro un muro.

Ferito il conducente, un uomo. Ecco i primi dettagli sull’accaduto.

Tir contro muro in viale Regione Siciliana a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada – per cause ancora da accertare – e avrebbe terminato la sua corsa contro il muro di cinta della strada. L’impatto è avvenuto intorno alle 8 del 3 febbraio 2023 lungo la Circonvallazione di Palermo. Pare che il Tir stesse viaggiando in direzione del capoluogo regionale.

In seguito allo schianto, che fortunatamente non avrebbe coinvolto altri mezzi, il conducente del Tir è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Naturalmente la circolazione dei mezzi ha subìto dei rallentamenti in seguito al sinistro. Non si conoscono, al momento, le condizioni esatte della persona rimasta ferita.

Negli scorsi giorni, purtroppo, sempre nella stessa zona si era verificato un altro incidente, con esito mortale: un 50enne, Emanuele Grupposo, è morto dopo uno schianto tra il furgone guidato dalla vittima e un camion lungo viale Regione Siciliana.