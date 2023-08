Palermo, vandali di nuovo in azione in piazza intitolata a don Puglisi: rotto lampione

"Chi si recherà di sera troverà la piazzetta e la statua del Beato al buio, così da 15 giorni", dice il presidente del centro Padre Nostro

Vandali di nuovo in azione nel quartiere Brancaccio, a Palermo, nella piazza in cui è stato ucciso da Cosa nostra il beato Pino Puglisi e che oggi porta il suo nome. E’ stato rotto un lampioncino e rubata la lampada. Inoltre, è stata vandalizzata un’altra foto che ritraeva Papa Francesco durante la sua visita a Casa del Beato Giuseppe Puglisi il 15 settembre del 2018. A denunciarlo è Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro.

Il presidente del centro Padre Nostro: “Piazzetta al buio”

“I pellegrini che visiteranno la Casa Museo del Beato Puglisi troveranno due lampioncini rotti e due foto mancanti della mostra fotografica – dice -. Chi vi si recherà di sera troverà la piazzetta e la statua del Beato Giuseppe Puglisi al buio, così già da 15 giorni. Infatti, come già avevo preannunciato durante l’ultimo atto di sciacallaggio e vandalismo, non mi occuperò più della manutenzione della piazzetta”.

“Ora tocca a voi, singoli cittadini, associazioni, comunità ecclesiali e istituzioni, mantenere in uno stato di decoro quel luogo santo – aggiunge Artale -. Il Centro lo ha fatto per 30 anni con la gioia nel cuore, ma con il passare degli anni la gioia si è tramutata in pianto e lamento davanti a cotanta indifferenza”.